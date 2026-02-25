Satanismo en Brasil: inauguran una Iglesia dedicada a Lucifer

La inauguración estuvo a cargo de un sacerdote brasileño reconocido por su devoción al satanismo en sus redes sociales.

Un video que circula en redes sociales mostró el segundo día de la inauguración de una iglesia fundada por Mestre Jonan, el líder religioso y sacerdote brasileño conocido por fundar la primera Iglesia Luciferina en Brasil. Ubicada en Itatiaia, Río de Janeiro, el templo dedicado al satanismo despertó una intensa polémica.

Satanismo en Brasil inauguran una iglesia luciferiana El video de la iglesia que venera a Lucifer en Brasil En las imágenes se observan los rituales realizados, la participación de varias personas y la presencia de un animal durante la ceremonia. El espacio llamó la atención por su decoración en rojo, negro y dorado, y por los dibujos en sus paredes.

La grabación se viralizó rápidamente y generó opiniones encontradas en plataformas sociales.