Satanismo en Brasil: inauguran una Iglesia dedicada a Lucifer
La inauguración estuvo a cargo de un sacerdote brasileño reconocido por su devoción al satanismo en sus redes sociales.
Un video que circula en redes sociales mostró el segundo día de la inauguración de una iglesia fundada por Mestre Jonan, el líder religioso y sacerdote brasileño conocido por fundar la primera Iglesia Luciferina en Brasil. Ubicada en Itatiaia, Río de Janeiro, el templo dedicado al satanismo despertó una intensa polémica.
El video de la iglesia que venera a Lucifer en Brasil
En las imágenes se observan los rituales realizados, la participación de varias personas y la presencia de un animal durante la ceremonia. El espacio llamó la atención por su decoración en rojo, negro y dorado, y por los dibujos en sus paredes.
La grabación se viralizó rápidamente y generó opiniones encontradas en plataformas sociales.
Mientras algunos usuarios enfatizaron la importancia de respetar la libertad religiosa y la diversidad de creencias, otros cuestionaron los rituales presentados y expresaron su rechazo a la propuesta debido a que puede llegar a representar un peligro para el resto de la población.