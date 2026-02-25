Tragedia en Brasil: 30 muertos y 40 desaparecidos por lluvias torrenciales en Minas Gerais

En Minas Gerais, Brasil, hay deslizamientos de tierra y derrumbes tras las lluvias torrenciales que han traído una tragedia, con muertos y desaparecidos.

Impactante imagen de la tragedia en el este de Brasil, castigado por las lluvias. Foto Efe

Al menos 30 personas han muerto y hay 40 desaparecidos a consecuencia de las lluvias torrenciales que han azotado los municipios de Juiz de Fora y Ubá, provocando la tragedia, con deslizamientos de tierras y derrumbes en esta zona del estado de Minas Gerais, en el este de Brasil.

Así lo ha anunciado el Cuerpo de Bomberos Militar de Minas Gerais a través de sus redes sociales, que ha cifrado en 208 las personas rescatadas con vida en estas dos localidades ubicadas en un área montañosa de Minas Gerais que limita con Río de Janeiro y donde muchos de sus vecinos residen en laderas, zonas escarpadas y de alto riesgo cuando caen fuertes precipitaciones.

"El Cuerpo de Bomberos Militares de Minas Gerais continúa trabajando ininterrumpidamente en las operaciones de búsqueda y rescate en Juiz de Fora, Ubá y la región circundante", ha indicado la entidad, que trabaja en colaboración con el Gobierno del estado.

Deslizamientos de tierras en Brasil Si bien el organismo de Brasil ha señalado que tiene a 134 militares desplegados en el área, ha apuntado también que, "para reforzar las acciones, se ha enviado a más de 20 militares desde Belo Horizonte", donde además se están empleando "perros especializados en búsquedas en estructuras derrumbadas".