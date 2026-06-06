El impresionante "desierto" de agua turquesa en Brasil que es furor en Sudamérica y tiene su mejor mes en junio

Con la llegada del invierno y la búsqueda de escapadas para huir del frío, el radar de los viajeros argentinos suele apuntar a los destinos de siempre. Sin embargo, pocos saben que en Brasil se esconde uno de los paisajes más surreales y enigmáticos de toda Sudamérica: un falso desierto de arenas blancas y aguas cristalinas.

El Parque Nacional de los Lençóis Maranhenses es un lugar único en el mundo. Aunque visualmente parece un desierto con miles de inmensas dunas de arena blanca y fina, técnicamente no lo es porque recibe abundantes lluvias tropicales durante todo el año.

El agua de lluvia se acumula sobre las rocas y crea una laberinto de miles de lagunas de agua dulce cristalina con tonalidades turquesas y verdes que contrastan drásticamente con la arena.

El lugar es conocido por su agua dulce tibia, sumamente limpia y perfecta para nadar o deslizarse por las dunas como si fueran toboganes naturales. Pero también se puede pasear en vehículos 4x4 autorizados, practicar kitesurf y hacer trekking de varios días.

La razón por la que deberías visitar este desierto en junio

Junio es considerado el mejor mes del año para conocer este destino por dos razones meteorológicas. La primera es que la temporada de lluvia ha llegado a su fin y las lagunas están completamente llenas y con un color intenso. La segunda es que el cielo se despeja por completo y los días tienen temperaturas muy agradables.

Lençóis Maranhenses Recuerda llevar protector solar y contratar un guía para no perderte. Shutterstock

Para tener una experiencia única y gratificante es esencial tener en cuenta algunas precauciones y recomendaciones.