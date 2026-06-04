Es mendocino, tiene 16 años y viajará al Reino Unido por haber creado un proyecto de inteligencia artificial

Un estudiante mendocino de apenas 16 años está a punto de vivir una experiencia que parecía impensada hace algunos años. Se trata de Santiago Hellvig, un joven de San Carlos que fue invitado a participar en actividades académicas y tecnológicas en el Reino Unido tras destacarse en el desarrollo de un proyecto vinculado a la inteligencia artificial .

El adolescente asiste a la Escuela Integración 4-123 y vive en la zona de Capiz Alto. Su historia comenzó a ganar notoriedad luego de participar en distintas iniciativas relacionadas con la informática, la robótica y la innovación tecnológica, espacios en los que logró mostrar su talento y capacidad para resolver problemas a través de herramientas digitales.

A lo largo de los últimos años, Santiago formó parte de propuestas como Copa Robótica, Mendoza Futura y la World Student AI League. Fue justamente en esta última competencia donde, junto a sus compañeros, desarrolló una aplicación que terminó convirtiéndose en un proyecto reconocido a nivel nacional.

La aplicación, llamada Kairos, fue diseñada para ayudar en el cuidado de adultos mayores. Su función principal es colaborar con la gestión de medicamentos y el seguimiento de asistencias, una necesidad que muchas familias enfrentan diariamente.

El proyecto fue seleccionado como el mejor del país dentro de la competencia. Ese reconocimiento no solo alcanzó al equipo de estudiantes, sino también a la institución educativa que los acompañó durante el proceso de desarrollo.

Sin embargo, el impacto de la iniciativa no terminó allí. La difusión y el interés que despertó la aplicación permitieron que Santiago comenzara a vincularse con referentes internacionales del mundo de la tecnología y la inteligencia artificial, una situación que terminaría cambiando el rumbo de su historia.

Invitaciones desde universidades británicas

Gracias a esos contactos, el joven mendocino recibió una invitación para conocer la Universidad de Edimburgo, una de las instituciones académicas más prestigiosas del Reino Unido. Además, participará de la World Expo IA 2026 que se realizará en Londres y reunirá a especialistas, investigadores y desarrolladores vinculados a las nuevas tecnologías.

A esa oportunidad se suma una segunda invitación. Santiago también fue convocado para visitar la Universidad de Bristol y asistir a la International Conference On AI And Robotics Software Testing Automation (ICAIRSTA), un encuentro dedicado a los avances en inteligencia artificial, robótica y automatización.

La historia contada por el propio Santiago

Santiago Hellvig Municipalidad de San Carlos

En un video difundido por la Municipalidad de San Carlos, el joven explicó cómo surgió la posibilidad de viajar al Reino Unido: “Hace buen tiempo se organizó un evento muy importante nacionalmente, World Students AI League, nosotros participamos con un equipo y apodamos nuestra aplicación Kairos. La aplicación consiste en ayudar a gestionar los medicamentos y las asistencias de un adulto mayor”, detalló.

Santiago también explicó cómo se produjo el contacto internacional. “A lo largo del camino, una persona muy importante apareció, que se llama Fergie Miller. Fergie Miller es una persona que participa como director de la Universidad de Edimburgo y como organizador de Input Output. Él me invitó exclusivamente para ver un evento muy importante a fines de julio, que se llama Final Expo UK, que se mostrará dispositivos hardware y software”, explicó.

Con apenas 16 años, el estudiante de San Carlos logró que un proyecto desarrollado en el ámbito escolar llamara la atención de referentes internacionales. Ahora tendrá la posibilidad de representar a Mendoza en algunos de los espacios más importantes vinculados a la inteligencia artificial y la innovación tecnológica, llevando su experiencia mucho más allá de las fronteras argentinas.