La playa "secreta" de Brasil con 3 kilómetros de arena blanca que todos olvidan en invierno y es un paraíso en junio
Lopes Mendes es una joya casi virgen de aguas turquesas rodeada de selva. Te contamos por qué la temporada seca de junio es el momento perfecto para descubrirla sin turistas.
En Brasil abundan las playas conocidas por sus increíbles paisajes que combinan arena clara con aguas turquesas. Sin embargo, algunas joyas brasileñas parecen haber quedado relegadas al olvido por el turismo masivo y nadie entiende por qué, ya que cuentan con un encanto único ideal para escapar del frío argentino.
Una de esas joyas ocultas es Lopes Mendes, ubicada en el lado oceánico de Ilha Grande (Río de Janeiro). Es considerada por expertos internacionales como una de las playas más hermosas de todo Brasil y del mundo, ofreciendo una experiencia de desconexión absoluta.
Por qué junio es el mes inteligente para viajar
Visitar esta costa en esta época del año es una de las decisiones más acertadas por tres razones climáticas clave:
Adiós a las lluvias: Junio forma parte de la estación seca en esta región de Brasil. Esto se traduce en días soleados y cielos despejados, reduciendo al mínimo las probabilidades de que una tormenta arruine tu jornada.
Senderos firmes: Al llover muy poco, los caminos de tierra y barro a través de la densa selva tropical se encuentran firmes, secos y mucho menos resbaladizos para caminar.
Clima perfecto y sin multitudes: El clima es templado, con máximas que rondan entre los 22°C y 26°C. Es la temperatura ideal para hacer trekking por el bosque sin sufrir el calor asfixiante y húmedo del verano. Además, al ser temporada baja, sus casi 3 kilómetros de extensión de arena fina están prácticamente vacíos.
Guía de supervivencia: lo que tenés que saber antes de ir
Al ser una reserva natural y una playa completamente virgen, para tener una experiencia perfecta es obligatorio armar la mochila con inteligencia:
Llevá tu propia comida y agua: La infraestructura comercial en Lopes Mendes es nula. No hay paradores, bares ni baños. Aunque a veces hay vendedores ambulantes de bebidas, no tienen horarios fijos y podés pasar horas sin agua.
Calzado adecuado: Olvidate de ir en ojotas. Para llegar a la playa hay que atravesar senderos de selva con subidas y raíces, por lo que las zapatillas deportivas son indispensables.
Atención al reloj de regreso: La mayoría llega tomando una lancha (taxi boat) desde Vila do Abraão hasta la playa de Pouso, y de ahí camina el último tramo. Es fundamental coordinar y respetar el horario de regreso con el lanchero antes de que caiga el sol.
Basura cero: Al no haber servicio de limpieza, es una regla de oro regresar con todos tus residuos en la mano para mantener el paraíso intacto.