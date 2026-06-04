La playa "secreta" de Brasil con 3 kilómetros de arena blanca que todos olvidan en invierno y es un paraíso en junio

Lopes Mendes es una joya casi virgen de aguas turquesas rodeada de selva. Te contamos por qué la temporada seca de junio es el momento perfecto para descubrirla sin turistas.

En Brasil abundan las playas conocidas por sus increíbles paisajes que combinan arena clara con aguas turquesas. Sin embargo, algunas joyas brasileñas parecen haber quedado relegadas al olvido por el turismo masivo y nadie entiende por qué, ya que cuentan con un encanto único ideal para escapar del frío argentino.

Una de esas joyas ocultas es Lopes Mendes, ubicada en el lado oceánico de Ilha Grande (Río de Janeiro). Es considerada por expertos internacionales como una de las playas más hermosas de todo Brasil y del mundo, ofreciendo una experiencia de desconexión absoluta.

lopez mendes 1 La playa tiene senderos cerca que se pueden hacer de pie. Shutterstock

Por qué junio es el mes inteligente para viajar Visitar esta costa en esta época del año es una de las decisiones más acertadas por tres razones climáticas clave:

Adiós a las lluvias: Junio forma parte de la estación seca en esta región de Brasil. Esto se traduce en días soleados y cielos despejados, reduciendo al mínimo las probabilidades de que una tormenta arruine tu jornada.

Senderos firmes: Al llover muy poco, los caminos de tierra y barro a través de la densa selva tropical se encuentran firmes, secos y mucho menos resbaladizos para caminar.

Clima perfecto y sin multitudes: El clima es templado, con máximas que rondan entre los 22°C y 26°C. Es la temperatura ideal para hacer trekking por el bosque sin sufrir el calor asfixiante y húmedo del verano. Además, al ser temporada baja, sus casi 3 kilómetros de extensión de arena fina están prácticamente vacíos. Lopes Mendes La playa de Brasil que es casi virgen y se puede visitar en junio. Shutterstock Guía de supervivencia: lo que tenés que saber antes de ir Al ser una reserva natural y una playa completamente virgen, para tener una experiencia perfecta es obligatorio armar la mochila con inteligencia: