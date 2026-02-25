Aumentan a doce los fallecidos tras la explosión de un camión en Chile

El Ministerio de Salud confirmó la actualización del número de víctimas, mientras nueve personas continúan hospitalizadas en estado delicado.

El siniestro ocurrió la semana pasada en una autopista de la Región Metropolitana.

El Ministerio de Salud de Chile informó este miércoles que aumentó a doce la cifra de fallecidos por la explosión, el pasado jueves, de un camión que transportaba gas licuado. Según detallaron las autoridades, el número de víctimas fatales se elevó con el correr de los días debido a la gravedad de las heridas sufridas por los afectados tras el siniestro.

En tanto, sobre las nueve personas que aún se encuentran hospitalizadas, indicaron que cinco “permanecen estables dentro de su gravedad y aún en riesgo vital”, mientras que otras cuatro “están en cuidados intermedios”.

explosión camión chile Chile: ya son doce los muertos por la explosión de un camión con gas. EFE Un accidente de alto impacto El hecho ocurrió en una autopista de la Región Metropolitana, donde se encuentra la capital chilena, en la intersección de la Ruta 5 con una vía secundaria de alto tránsito. La explosión provocó un incendio de gran magnitud que alcanzó a otros siete vehículos que circulaban en ese momento, además de generar severos daños materiales.

También se registró una intensa columna de humo que se extendió por distintos puntos de la ciudad, mientras que las tareas de extinción del fuego demandaron cerca de nueve horas de trabajo por parte de los bomberos.

Mirá el video de la explosión en Chile De momento se confirmaron 3 muertos. IEC-180 CONTROL STGO via X Investigación en curso Las víctimas fatales son todas adultas y, en su mayoría, automovilistas que transitaban por la zona al momento del estallido. Entre ellos se encuentra el conductor del camión. En ese marco, la Fiscalía que investiga el caso sostiene como hipótesis inicial un posible exceso de velocidad del vehículo que transportaba el gas.