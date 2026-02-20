Qué dijo el Gobierno tras el atentado en la Escuela Superior de Gendarmería

El Ministerio de Seguridad Nacional difundió en horas de la tarde el primer comunicado oficial en torno a la explosión ocurrida este viernes a las 13.49 horas en el piso 11 de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina, ubicada en Av. Paseo Colón 533, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según el parte oficial, el hecho ocurrió cuando personal de la fuerza manipuló una encomienda que habría sido recibida meses atrás y permanecía a resguardo en la dependencia. Al momento de abrirla, se generó una explosión que provocó lesiones a dos efectivos.

"Ambos heridos fueron trasladados al Hospital Argerich por el SAME y se encuentran fuera de peligro. Un tercer efectivo, que también resultó afectado, permanece en recuperación, igualmente sin riesgo de vida", precisa el comunicado oficial.

Asimismo, se informó que, de manera preventiva, se evacuaron a 320 personas: 120 correspondientes al edificio de Paseo Colón 533 y 200 al edificio contiguo de Paseo Colón 525.

El Ministerio de Seguridad dispuso un operativo de seguridad en la zona y se precisó que la investigación quedó a cargo del Juzgado Federal de doctor Marcelo Martínez de Giorgi.

Las tareas periciales son llevadas adelante por la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina. Al respecto, el Ministerio precisó que se trata del "equipo técnico más calificado del país en materia de análisis de explosivos y artefactos complejos, con experiencia específica en intervención, desactivación y peritaje de dispositivos".

"Se seguirá trabajando junto a la Justicia y las Fuerzas intervinientes para esclarecer el hecho", finaliza el comunicado.