Tras la explosión en Gendarmería, evacuaron un depósito de Mercado Libre por un paquete sospechoso

Luego de la explosión registrada en la Escuela de Gendarmería , el hallazgo de un paquete sospechoso encendió las alarmas este viernes en Mercado Libre . La empresa activó los protocolos internos de seguridad en uno de sus centros logísticos.

Según precisaron desde la compañía fundada por Marcos Galperín, el envío se encontraba en tránsito en el Centro de Almacenamiento ubicado en el predio del Mercado Central, en Villa Celina, cuando se detectó una anomalía que motivó la evacuación preventiva de las instalaciones.

“Esta mañana un paquete que estaba en tránsito en el Centro de Almacenamiento del Mercado Central activó nuestros protocolos internos de seguridad”, informaron voceros de la empresa. De inmediato se dio aviso a las autoridades competentes, que iniciaron una investigación para determinar el origen y contenido del envío.

Horas más tarde, desde la firma señalaron que la situación fue controlada y que las operaciones se reanudaron con normalidad. “La seguridad de nuestros colaboradores es nuestra prioridad y estamos colaborando con las autoridades”, remarcaron.

Las alarmas se encendieron en Mercado Libre poco después de la explosión en la Escuela Superior de Gendarmería, en el que tres personas resultaron heridas al detonarse la bomba en un paquete que estaba almacenado hacía cuatro meses.

De acuerdo con el parte oficial, el hecho ocurrió en el edificio situado sobre la avenida Paseo Colón al 500 y dejó tres personas con quemaduras, dos de las cuales fueron trasladadas al Hospital Argerich, mientras que otra fue asistida con oxígeno en el lugar.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se presentó en el lugar y mantuvo una reunión con el director del SAME, Alberto Crescente, aunque no brindó declaraciones públicas.

Cabe destacar que el paquete llegó a Gendarmería por un servicio similar al que presta Mercado Libre y el destinatario del paquete sería el excomandante mayor Diego Gasparutti, quien dirigió la institución entre 2021 y 2022 y actualmente se encuentra retirado. El explosivo habría detonado cuando fue manipulado por dos personas.