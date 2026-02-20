Cómo era la bomba que explotó en la Escuela de Gendarmería

Se conocieron imágenes que muestran restos de la bomba tras la explosión en las oficinas de la Escuela Superior de Gendarmería. Dos heridos fueron hospitalizados.

Cómo era la bomba que generó la explosión en la Escuela de Gendarmería. Fotos: TN

Se conocieron las primeras imágenes posteriores a la explosión ocurrida en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina este viernes después del mediodía. El material difundido por el canal de noticias TN muestra fragmentos de la bomba dispersos sobre un escritorio y el piso del edificio, ubicado en la intersección de Paseo Colón y México, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El estallido se produjo a las 13.49 en el piso 11 del establecimiento, según confirmó el Ministerio de Seguridad de la Nación. La hipótesis preliminar indica que el paquete estaba dirigido al exdirector de la institución, el comandante mayor retirado Diego Gasparutti, y estuvo almacenado en el edificio hasta su visita este viernes. Esa situación explicaría por qué la encomienda permaneció guardada durante alrededor de cuatro meses en un depósito.

Heridos por la explosión A raíz de la explosión —provocada por un artefacto del tipo carta-bomba— resultaron heridos Gasparutti y otro gendarme. Ambos fueron trasladados al Hospital Argerich, donde quedaron internados fuera de peligro. Uno de ellos presentó lesiones en el torso y el brazo izquierdo.

primeras imagenes de la explosión de gendarmeria Las autoridades informaron además que existían otros dos paquetes dirigidos al exdirector, también almacenados desde hacía tiempo. Especialistas los detonaron de manera controlada y no hallaron restos de pólvora, lo que refuerza la presunción de que solo uno contenía material explosivo.

foto de un herido por la explosion en gendarmeria Foto TN Tercer herido sin riesgo de vida El parte oficial agregó que un tercer efectivo permanece en recuperación, aunque sin riesgo de vida, y que otro agente fue afectado por la onda expansiva sin requerir hospitalización.