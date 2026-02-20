La Justicia Federal investiga la explosión en la Escuela de Gendarmería: qué se sabe sobre el atentado

El magistrado Marcelo Martínez De Giorgi le dio intervención a la Unidad Antiterrorista de la PFA y a la SIDE, y encomendó una batería de medidas para rastrear el origen de los paquetes explosivos que llegaron al edificio hace cuatro meses y dejaron al menos tres heridos.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó una serie de medidas orientadas a reconstruir el recorrido de los paquetes que detonaron dentro de la Escuela Superior de Gendarmería, ubicada en Paseo Colón al 500, en el barrio porteño de San Nicolás.

La causa está caratulada provisoriamente como "averiguación de estrago e intimidación pública". Según pudo conocer MDZ de fuentes cercanas a la investigación, se dispuso la intervención del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal (DUIA) y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

¿Qué se sabe sobre el atentado contra Gendarmería? El hecho se produjo pasadas las 13 del viernes en el piso once del edificio de Paseo Colón 533. Un paquete que llevaba resguardado en el lugar aproximadamente cuatro meses detonó al ser manipulado y dejó a tres personas con quemaduras. El destinatario era el excomandante mayor Diego Gasparutti, quien dirigió esa escuela entre 2021 y 2022 y se retiró de la fuerza hace algunos meses. Había vuelto al edificio ese mediodía para saludar a sus excamaradas con motivo del aniversario de la institución, ocasión en la que le informaron que tenía una encomienda guardada.

Por otra parte, el juzgado también ordenó recabar fotografías del lugar y un croquis detallado del escenario. El punto central de las diligencias es toda la documentación vinculada a la recepción de encomiendas en el edificio durante los últimos cuatro meses: registros de ingresos, nómina de personas involucradas en ese circuito y cualquier dato que permita reconstruir cómo llegaron los tres paquetes y por qué permanecieron tanto tiempo almacenados sin ser abiertos ni reportados.

Dos de esos paquetes, también dirigidos a Gasparutti, fueron detonados de forma controlada por especialistas en explosivos. Según informaron fuentes cercanas a la investigación, en su interior no se hallaron rastros de pólvora, lo que llevaría a concluir, al menos en principio, que solo uno de los tres bultos era un artefacto activo.