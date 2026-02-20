Se filtraron las imágenes del gendarme que le explotó la carta bomba en la Escuela Superior
En las últimas horas trascendieron las imágenes de uno de los cuatro gendarmes que resultaron heridos tras el atentado a la Escuela Superior de Gendarmería.
Pasado el mediodía, en la Escuela Superior de Gendarmería explotó una carta bomba. La misma dejó a cuatro agentes heridos que fueron trasladados al Hospital Argerich.
Si bien todavía se desconoce quién es el auto del atentado, se sabe que el paquete estaba destinado al excomandante mayor Diego Gasparutti. En las últimas horas, trascendieron las imágenes de uno de los gendarmes que recibió lesiones.
Las imágenes de cómo quedó uno de los gendarmes heridos en el atentado
¿Qué se sabe sobre el atentado en la Escuela Superior de Gendarmería?
- ¿Qué tipo de artefacto provocó el estallido? Las autoridades confirmaron que se trató de un artefacto detonante oculto dentro de una encomienda postal que había sido recibida meses atrás.
- ¿Cuántos heridos hubo y cuál es su estado? Se reportaron cuatro agentes heridos. Los más afectados presentan quemaduras, pero todos están reportados como fuera de peligro tras recibir atención en el Hospital Argerich y en el lugar del hecho.
- ¿Por qué el paquete estaba en el edificio? La encomienda había sido recibida al menos cuatro meses antes y permanecía bajo resguardo en la oficina de la institución hasta que fue manipulada este viernes. La investigación busca establecer el origen del envío y por qué estuvo guardado tanto tiempo.