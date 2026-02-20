Se filtraron las imágenes del gendarme que le explotó la carta bomba en la Escuela Superior

Pasado el mediodía, en la Escuela Superior de Gendarmería explotó una carta bomba . La misma dejó a cuatro agentes heridos que fueron trasladados al Hospital Argerich.

Si bien todavía se desconoce quién es el auto del atentado, se sabe que el paquete estaba destinado al excomandante mayor Diego Gasparutti. En las últimas horas, trascendieron las imágenes de uno de los gendarmes que recibió lesiones.