Atentado en Gendarmería: Manuel Adorni recibió a Alejandra Monteoliva y la SIDE investiga distintas hipótesis

El Gobierno avanza con una denuncia penal por la activación de un artefacto explosivo este viernes a la tarde en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina .

El hecho ocurrió cuando personal de la fuerza manipuló una encomienda que habría sido recibida hace meses atrás y se encontraba a resguardo en la dependencia. Al abrirla, se generó una explosión que provocó lesiones a dos efectivos.

En ese marco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó un encuentro a los pocos minutos del caso con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva . En tanto, asistió el secretario de Justicia, Sebastián Amerio . Ambos funcionarios están al frente de las investigaciones y los sumarios respectivos para dilucidar cómo ingresó esa caja, que falló en los controles y en especial establecer el móvil del ataque.

“Estamos investigando si es un atentado. Ahora es momento de avanzar con la recopilación de los datos que tenemos e ir sumando pruebas”, señaló una alta fuente oficial, en diálogo con MDZ .

Prevalece el hermetismo en Casa Rosada, donde los funcionarios buscan mostrar cautela ante el surgimiento de distintas hipótesis. Por lo pronto, se confirmó la intervención de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) , que buscará determinar si hay evidencia que pueda relacionarse con un acto terrorista, el accionar de alguna organización criminal local o si se trata de algún contexto más particular.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi, que dispuso distintas medidas para resguardar la zona para que se realicen los peritajes de rigor.

Las tareas periciales son llevadas adelante por la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, el equipo técnico más calificado del país en materia de análisis de explosivos y artefactos complejos, con experiencia específica en intervención, desactivación y peritaje de dispositivos.

Fuentes del Ejecutivo señalan que "no hay pruebas" que puedan relacionar esta explosión con la evacuación de un deposito de Mercado Libre durante este viernes a raíz del hallazgo de un "paquete sospechoso".