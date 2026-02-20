Atentado en Gendarmería: quién era el objetivo de la misteriosa carta bomba

La Escuela Superior de Gendarmería fue objetivo de un atentado terrorista que dejó al menos dos heridos que debieron ser hospitalizados.

El objetivo del atentado en la Escuela de Gendarmería sería un exdirector de la institución.

Un misterioso ataque contra la Gendarmería Nacional fue perpetrado mediante una carta bomba enviada a un alto oficial durante octubre, en pleno clima electoral. El integrante de la fuerza llegó a la sede de la Escuela Superior y, al mover el paquete, este explotó dejando un saldo de al menos dos heridos hospitalizados.

El objetivo del atentado era el excomandante mayor Diego Gasparutti, quien dirigió la institución entre 2021 y 2022. El mismo se acercó hasta el edificio de la Avenida Paseo Colón para retirar el paquete que le fue enviado cuatro meses atrás, pero el no había asistido al lugar hasta hoy.

Cómo fue el atentado contra la Gendarmería Según se pudo conocer, a pesar del hermetismo ordenado desde el Gobierno de la Nación en el marco de un ataque terrorista contra una fuerza de seguridad federal, Gasparutti habría abierto el paquete y, tras esa acción, llegó la detonación que obligó a trasladar a heridos al Hospital Argerich, donde fueron puestos fuera de peligro.

En el edificio, además de esa encomienda dirigida a Gasparutti, había otras dos más, las cuales fueron el foco de atención del operativo en el que participan agentes de la Policía y Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de fuerzas federales especializadas. Las mismas detonaron un segundo paquete para evitar daños futuros y se planifica la detonación del tercero, mientras investigan que no haya otros del mismo.