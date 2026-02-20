Banco Nación ofrece descuentos en ópticas: cómo aprovechar el beneficio

El Banco Nación lanzó durante febrero una promoción especial en ópticas que permite acceder a descuentos y facilidades de pago para la compra de anteojos y productos para el cuidado visual, con el objetivo de aliviar el gasto de los usuarios en este rubro.

La iniciativa forma parte de las habituales promociones de la entidad financiera y está orientada a sus clientes que utilicen los canales digitales del banco para realizar sus compras en comercios adheridos.

De acuerdo con lo informado, el beneficio ofrece hasta un 10% de descuento sin tope de reintegro en ópticas seleccionadas , además de la posibilidad de financiar las compras en hasta tres cuotas sin interés, dependiendo del comercio participante.

Entre los locales adheridos se encuentran cadenas como Duci Ópticas, Neovisión y otros establecimientos incluidos en el listado oficial del banco, disponible en su sitio web.

La promoción estará vigente hasta el 28 de febrero de 2026 y podrá aprovecharse únicamente los días jueves durante ese período, según las condiciones establecidas por la entidad.

El programa busca facilitar el acceso a productos ópticos en un contexto económico desafiante, brindando herramientas de financiación y descuentos para los clientes que necesiten renovar sus lentes o realizar controles visuales.

Para obtener el descuento es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por el Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR disponible en los locales adheridos o gestionando el pago directamente desde la aplicación oficial del banco.

De esta manera, la entidad continúa ampliando su esquema de promociones sectoriales durante febrero, sumando descuentos en distintos rubros con el fin de incentivar el consumo y ofrecer opciones de ahorro a sus clientes en todo el país.