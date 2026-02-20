La conmovedora visita que recibió Juan Cruz Yacopini en el hospital

El piloto mendocino fue visitado por su habitual copiloto, Dani Oliveras, a quien le prometió recuperarse para volver a correr.

Juan Cruz Yacopini recibió un gran gesto de acompañamiento en medio de la internación. El piloto mendocino fue visitado por su habitual copiloto y compartió una imagen que generó mucha repercusión en las redes sociales.

"Siempre a mi lado derecho hermano! Que pedazo de visita, te prometo que voy a cambiar esta sillita por el auto de nuevo jaja. Te quiero mucho Dani Oli ", expresó Juan Cruz en su cuenta de Instagram.

Se trata de Dani Oliveras, el habitual copiloto del piloto mendocino. "Que ganas tenía de verte, escucharte, y notar la energía que siempre desprendés! Te quiero amigo! A seguir!", respondió Oliveras en el posteo de Instagram de Yacopini.

Juan Cruz Yacopini Cómo fue el accidente El accidente que sufrió Juan Cruz, ocurrió el 19 de diciembre de 2025 en el dique El Carrizal. Yacopini se encontraba navegando en una lancha junto a un grupo de personas cuando decidió arrojarse al agua para refrescarse, sin advertir que se trataba de una zona de poca profundidad.

El impacto contra el fondo le provocó un traumatismo severo en la cabeza. Fue trasladado de urgencia hasta un punto sobre la Ruta 62, donde lo esperaba una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.