Juan Cruz Yacopini volvió a usar su overol de carreras y emocionó a todos en las redes

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini recibió la visita de su equipo, volvió a ponerse su overol de carrera y generó una fuerte emoción en las redes sociales.

Juan Cruz Yacopini continúa con su recuperación tras el accidente sufrido en diciembre de 2025 y en las últimas horas compartió una imagen que emocionó a todos: el piloto mendocino recibió la visita de su equipo, Toyota Gazoo Racing, y volvió a colocarse su overol de carreras después de mucho tiempo.

Juan Cruz Yacopini overol Juan Cruz Yacopini recibió a su equipo y volvió a utilizar su overol de carrera Redes Sociales

“Qué bien me hizo volver a verlos. No saben cuánto los extrañaba. Reencontrarme con ustedes y volver a compartir juntos fue un momento muy emocionante para mí”, publicó el piloto en su cuenta de Instagram.

En las fotos se lo ve a Yacopini vistiendo su habitual overol de carreras, acompañado por el equipo. Además, diferentes corredores como Nani Roma y Kevin Benavídez expresaron su emoción en los comentarios.

“En momentos así uno entiende que nadie sale adelante solo. Se sale gracias a la fuerza de un equipo, al abrazo de los amigos y al amor incondicional de la familia. Gracias por empujar conmigo incluso en los días más difíciles”, agregó Juan Cruz en su publicación.