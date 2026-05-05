Juan Cruz Yacopini y su sorprendente recuperación: cómo trabaja el Fleni desde adentro

Periódicamente, Juan Cruz Yacopini comparte en sus redes sociales los avances de su rehabilitación tras el accidente que sufrió en diciembre de 2025. Aunque el camino por recorrer aún es largo, el piloto mendocino evidencia progresos que, meses atrás, parecían impensados . Su esfuerzo, sostenido en el tiempo, resulta tan innegable como conmovedor.

Poco después del accidente, el joven fue trasladado al Instituto Fleni - uno de los centros de rehabilitación más reconocidos de Latinoamérica - donde inició un proceso intensivo de recuperación y donde actualmente continúa internado.

Más allá del caso particular de Yacopini, esta historia abre la puerta para conocer cómo se trabaja en el Instituto Fleni , centro en el que muchos pacientes transitan procesos de rehabilitación prolongados y complejos.

En diálogo con MDZ, la Dra. Mónica Ferrea, coordinadora de Rehabilitación Pediátrica de Fleni y la Dra. María Mercedes Marengo, coordinadora de Internación Adultos de Fleni Escobar, explican el detrás de este centro que ya ha rehabilitado a más de 20.000 pacientes.

Centro de Rehabilitación del Fleni

El Instituto de Rehabilitación y Educación Terapéutica de Fleni funciona desde diciembre de 2001, brindando tratamiento a pacientes adultos y pediátricos con discapacidades neurológicas, físicas cognitivas y conductuales.

Fleni Escobar El Fleni atiende un promedio de más de 1.500 ingresos por año solo en el área de rehabilitación. Fleni

Se trata del centro de referencia más importante de Argentina y uno de los principales de Latinoamérica, que atiende un promedio de más de 1.500 ingresos por año solo en el área de rehabilitación.

Las modalidades de atención se dividen en:

Internación en rehabilitación (alta complejidad).

Hospital de día.

Rehabilitación ambulatoria.

Consultorios externos especializados.

Qué pacientes reciben y cómo trabajan

En el Centro de Rehabilitación de Adultos de Fleni Escobar trabaja con tres grandes áreas que se dividen por patologías: ACV, traumatismo encéfalo craneano/coma, y lesiones medulares/misceláneas.

"Una vez que se recibe un pedido de ingreso, con el resumen donde sabemos la patología y qué debe rehabilitar el paciente, se organiza un ingreso en una de las tres áreas determinada", explicó la Dra. María Mercedes Marengo.

"El día del ingreso, el paciente adulto es evaluado por los profesionales de dicha área y se hacen todas las pruebas/escalas/scores para tener una evaluación inicial, se equipa con silla de ruedas, material que necesite en habitación para higiene y para sus traslados, ya que todas las terapias, mientras el estado clínico del paciente lo permita, se hacen fuera de la habitación. Además, es una medida mensurable para evaluar luego la evolución/maduración de los programas", sumó.

Fleni pacientes El Fleni brinda tratamiento a pacientes adultos y pediátricos con discapacidades neurológicas, físicas cognitivas y conductuales. Fleni

En el caso del área de pediatría, reciben pacientes con patologías neurológicas o motoras complejas, tanto agudas como crónicas. Entre los diagnósticos más comunes se encuentran:

Traumatismos encéfalo-craneanos (TEC).

Encefalitis

Tumores

Encefalopatias hipoxicas

Lesiones medulares

Post quirúrgicos de cirugías ortopédicas o rizotomias

Pacientes con patologías crónicas que requieren re evaluación desde el área clínica como equipamiento y tratamiento

También cuentan con un programa específico para pacientes con compromiso de la conciencia, estado de vigilia sin conciencia (estado vegetativo) o mínima conciencia.

"Al ingreso de un paciente pediátrico se realiza una evaluación funcional exhaustiva. Se utilizan escalas internacionales validadas para medir el estado físico, cognitivo y emocional", inició Dra. Mónica Ferrea.

Y continuó: "En una reunión de equipo se establecen objetivos a corto y largo plazo. Se diseña una hoja de ruta en la que se definen las horas de gimnasio, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudología, psicología y otras intervenciones necesarias según la meta de recuperación de cada individuo".

Con el objetivo de reintegrar a la persona a su entorno familiar, social y laboral, utilizan un modelo transdisciplinario:

Reuniones de equipo: semanalmente, todos los profesionales (desde el médico hasta el psicólogo) se reúnen para ajustar el plan según la evolución del paciente.

Continuidad del cuidado: el proceso no termina con el ejercicio; el personal de enfermería especializada continúa la rehabilitación en la sala, fomentando la autonomía en las actividades de la vida diaria (higiene, vestido, alimentación).

Tecnología y recursos terapéuticos

La sede Escobar, donde permanece Juan Cruz Yacopini, cuenta con aproximadamente 21.000 m² dedicados a rehabilitación, con 95 camas de internación dedicadas exclusivamente a la rehabilitación. En el caso de pediatría, hay capacidad para 16 pacientes. Además atienden a cientos de pacientes en modalidad ambulatoria y consultorios externos.

Fleni rehabilitación El Fleni cuenta con diferentes equipos destinados al proceso de rehabilitación. Fleni

Entre el equipamiento hay 9 gimnasios de rehabilitación, piscina para hidroterapia, laboratorio de marcha y análisis del movimiento, laboratorios de tecnología aplicada, unidad de tecnología asistiva y domótica, centro de adaptación urbano, pista y simulador de conducción para rehabilitación funcional.

"Además de contar con profesionales altamente capacitados en rehabilitación, que son la riqueza de Fleni, contamos con recursos tecnológicos que colaboran en el proceso de rehabilitación", especificó la coordinadora de Rehabilitación Pediátrica.

Entre los recursos tecnológicos, se destacan:

Robótica: sistemas como el Lokomat para la reeducación de la marcha y el Armeo para miembros superiores.

Laboratorios: análisis de marcha y movimiento en 3D.

Instalaciones: gimnasios de alta complejidad, simuladores de entornos cotidianos (cocina, baño adaptado).

Las familias como equipo terapéutico

El acompañamiento familiar cumple un rol central dentro del proceso de rehabilitación, no solo desde lo práctico sino también desde lo emocional: los seres queridos se convierten en un pilar que impulsa y contiene.

En Fleni, la familia es considerada parte del equipo y ofrecen talleres de contención para cuidadores, contención psicológica y grupos de apoyo, y entrenamiento para el manejo del paciente en el hogar antes del alta.

Pero los pacientes y sus familiares no son los únicos que celebran los avances, los profesionales de la salud también lo hacen.

"Para el equipo, cada avance (desde que un paciente logre alimentarse solo hasta que vuelva a caminar) representa un triunfo compartido. Existe una profunda satisfacción profesional y humana al ver que la ciencia y la tecnología, combinadas con el esfuerzo del paciente, logran devolverle la calidad de vida y la esperanza a una familia", concluyó la Dra. Ferrea.