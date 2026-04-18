A casi cuatro meses del accidente, Juan Cruz Yacopini compartió una nueva y emotiva reflexión

A casi cuatro meses del grave accidente que marcó un antes y un después en su vida, Juan Cruz Yacopini volvió a expresarse en sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción, agradecimiento y esperanza. El piloto mendocino, que continúa atravesando un exigente proceso de rehabilitación, compartió una reflexión sobre su presente.

El deportista publicó un texto en su cuenta de Instagram, donde hizo un balance de este período y destacó el acompañamiento recibido desde el primer momento. Su testimonio refleja tanto las dificultades como los avances en una etapa que lo encuentra enfocado en su recuperación .

“En 2 días cumplo 4 meses de mi accidente”, escribió al comienzo de su mensaje, marcando el paso del tiempo desde aquel episodio que cambió su rutina y lo alejó de la competencia.

En su publicación, Yacopini remarcó el trabajo diario que implica su recuperación y el rol clave de quienes lo acompañan en este camino. “Esto lo escribo solo, con la ayuda de mucha gente, médicos, terapista, ocupacionales, kinesiólogo, enfermeras, camilleros, familia, amigos, novia y mucha mucha gente que desde el principio me banco”, expresó.

El piloto dejó en claro que el proceso no ha sido sencillo: “Sin dudas que llegar hasta acá no ha sido nada fácil”. Sin embargo, también transmitió una mirada optimista sobre lo que viene: “Estoy convencido que si sigo trabajando creyendo en mí voy a poder lograr todo lo que tengo pensado y sueño”.

yacopini1 El mensaje de Juan Cruz Yacopini en plena recuperación.

Además, destacó el esfuerzo colectivo detrás de cada avance: “No tengo palabras de agradecimiento para toda la gente que pone su granito de arena”.

Señales de avance en su recuperación

Junto al mensaje, Yacopini compartió una imagen que, según explicó, representa el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo. “Detrás de esta foto, hay muchas horas de trabajo duro, pero también hay un gran resultado que me llena de satisfacción y no lo quería dejar pasar y compartirlo con todos ustedes”, señaló.

El piloto cerró su publicación con un agradecimiento general y una frase que refleja su costado más íntimo: “Nuevamente, gracias a todos. PD: Sin alguien del cielo, me sostiene”.

juan cruz yacopini Juan Cruz Yacopini publicó un mensaje donde reflejó su lucha diaria y su esperanza. Instagram @juanxyacopini

El accidente de Juan Cruz Yacopini

El accidente ocurrió el 19 de diciembre de 2025, cuando Yacopini se arrojó al agua desde una lancha en una zona de poca profundidad, lo que provocó un fuerte impacto contra el fondo.

Como consecuencia, sufrió un traumatismo severo en la cabeza y, durante su traslado, padeció un paro cardiorrespiratorio que requirió maniobras de reanimación. Posteriormente fue diagnosticado con “politraumatismo grave y shock medular”, lo que derivó en su internación y el inicio de un proceso de rehabilitación.

Hoy, alejado de la actividad en el rally internacional, enfrenta una etapa distinta, enfocada en la recuperación. Con paciencia y constancia, su evolución muestra señales alentadoras que renuevan la expectativa sobre su futuro.