Sube la temperatura: así estará el tiempo en Mendoza este lunes

Mendoza tendrá un inicio de semana con ascenso de temperatura y nubosidad variable. No se esperan precipitaciones.

Se espera que la temperatura alcance un máximo de 16°C.

El pronóstico indica que Mendoza tendrá un inicio de semana agradable en comparación con las condiciones registradas durante el fin de semana. En ese marco se espera que el lunes la temperatura máxima alcance los 16°C. Además, se espera leve circulación de viento norte.

Así estará el tiempo en Mendoza este lunes Según el pronóstico de del Servicio Meteorológico, el día comenzará mayormente con cielo nublado. Sin embargo, con el correr de las horas la nubosidad tenderá a disminuir. Cabe resaltar que no se observan probabilidades de precipitaciones.

En Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco se prevén temperaturas de de entre 0°C y 1°C, mientras que en el resto de la provincia la mínima rondará los 4°C.

Además, se espera circulación de viento norte entre las 11 y las 19, aunque con intensidad moderada y sin alertas asociadas.