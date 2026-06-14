Murió Angelina Caterino de Castro, abuela de la nieta recuperada 117

Angelina Caterino de Castro se había reencontrado con su nieta Claudia en 2015. Desde las cuentas de Abuelas de Plaza de Mayo la despidieron con un sentido mensaje.

Angelina Caterino de Castro, una de las figuras más reconocidas de la lucha por los Derechos Humanos en Mendoza, falleció a los 91 años. Desde las redes oficiales de Abuelas de Plaza de Mayo publicaron un sentido mensaje para despedir a quien fuera la abuela de la nieta recuperada número 117.

"Abuelas de Plaza de Mayo despide con enorme tristeza a la querida Angelina Caterino de Castro, Abuela de nuestra nieta mendocina y miembro de la Comisión Directiva", comienza el comunicado difundido por Abuelas de Plaza de Mayo. Según trascendió, el fallecimiento se produjo el pasado viernes.

La historia de lucha de Angelina Caterino de Castro La historia de lucha y resiliencia de Angelina comenzó un fatídico 9 de diciembre de 1977 cuando su hija Gladys Castro, quien se encontraba embarazada, desapareció junto a su compañero en Godoy Cruz, Mendoza. Gladys era la menor de los seis hijos de Angelina.

A partir de ese momento, Angelina y su esposo Walter Castro comenzaron la incesante búsqueda de su hija. Como tantas otras madres que estaban en la misma situación, marchó todos los jueves en la plaza San Martín. Pese a sus esfuerzos, nunca volvería a ver a su hija.

Sin embargo, el tiempo y el destino quisieron que su perseverancia no fueran del todo en vano. En agosto de 2015 recibiría una noticia que haría que todo su esfuerzo valiera la pena cuando conoció a Claudia, su nieta. El vínculo fue confirmado por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Según los datos de Abuelas de Plaza de Mayo, Claudia fue la nieta recuperada número 117.