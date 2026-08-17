El Colegio San Luis Gonzaga despidió a las hermanas que murieron tras el trágico accidente en la Ruta 60

El Colegio San Luis Gonzaga expresó su profundo pesar por la muerte de Rosario y Juana Masó, dos hermanas de 19 y 20 años que permanecían internadas en grave estado tras el trágico accidente ocurrido el domingo en la Ruta 60 , en Maipú. Ambas fallecieron este lunes en el Hospital Central.

A través de sus redes sociales, la institución educativa compartió un mensaje dedicado a las jóvenes, quienes habían sido alumnas del colegio. “Con profundo dolor acompañamos a la familia y amigos de Juana y Rosario Masó, ex alumnas de nuestro Colegio”, expresaron.

En el mismo comunicado, el Colegio San Luis Gonzaga extendió sus condolencias a quienes compartieron con las hermanas durante su etapa escolar y manifestó su acompañamiento a sus familiares y compañeros. “Nos unimos en oración y en la cercanía a su familia y a toda la promoción 2023 y 2025”, señalaron.

Rosario y Juana Masó habían sido trasladadas al Hospital Central luego del accidente registrado alrededor de las 20.30 del domingo. Ambas permanecían internadas en grave estado y fueron intervenidas quirúrgicamente, pero no lograron recuperarse de las lesiones sufridas.

El doloroso comunicado del Colegio San Luis Gonzaga tras la muerte de de las hermanas Rosario y Juana Masó.

Fuentes hospitalarias y judiciales confirmaron a MDZ que las jóvenes, oriundas de Carrodilla, Luján de Cuyo, murieron durante la tarde de este lunes. Con sus fallecimientos, el número de víctimas fatales por el siniestro ascendió a tres.

La primera víctima fue Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, un conocido árbitro de Tres Porteñas, San Martín, quien murió mientras era trasladado a un centro asistencial.

Cómo ocurrió el accidente en la Ruta 60

El siniestro ocurrió el domingo por la noche, cuando Martín Omar Tillar circulaba por la Ruta 60 en dirección al oeste al mando de una Volkswagen T-Cross. En el vehículo también viajaban su pareja, Florencia Bettalemmi, de 42 años; su hermana Ariadna Tillar, de 54; y sus sobrinas Rosario y Juana Masó.

Según el relato aportado por una testigo, Tillar habría intentado adelantar a otro vehículo que circulaba por la misma ruta y, durante la maniobra, terminó impactando de frente contra un Peugeot 504 conducido por Fernández Mercau.

Mientras las hermanas Masó fallecieron este lunes en el Hospital Central, su tío continuaba internado y luchando por su vida. La investigación judicial busca determinar las circunstancias precisas en las que se produjo el choque.