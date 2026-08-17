Trágico accidente en la Ruta 60: murieron las dos hermanas internadas y ya son tres las víctimas fatales
Rosario y Juana Maso, de 19 y 20 años, viajaban en uno de los autos que protagonizaron el trágico accidente en Maipú. Su tío sigue grave.
Las dos hermanas que se encontraban internadas en grave estado tras el trágico accidente ocurrido el domingo en la Ruta 60, Maipú, murieron durante la tarde de este lunes en el Hospital Central. Se trata de Rosario y Juana Maso, de 19 y 20 años, respectivamente, quienes fallecieron horas después de ser intervenidas en el nosocomio capitalino. En tanto, su tío continuaba luchando por su vida.
Fuentes hospitalarias y judiciales confirmaron a MDZ que las jovenes oriundas de Carrodilla, Luján de Cuyo, dejaron de existir en las últimas horas. Así, ya son tres las víctimas fatales del siniestro, debido a que Oscar Anibal "Chacha" Fernández Mercau, un conocido árbitro de Tres Porteñas, San Martín, perdió la vida mientras era llevado a un nosocomio.
La fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez tomó conocimiento sobre las muertes de las dos hermanas por el accidente y se encontraba a la espera de los resultados de peritajes practicados en la escena, así como también la incorporación de testimonios que permitan reconstruir el fatídico episodio.
Cómo fue el accidente
El siniestro se produjo alrededor de las 20.30 del domingo cuando Martín Omar Tillar —tío de la joven fallecida— manejaba una Volkswagen T-Cross por la Ruta 60, en dirección al oeste, acompañado por su pareja, Florencia Bettalemmi (42); su hermana Ariadna Tillar (54) y sus dos sobrinas Rosario y Juana Maso, de 19 y 20 años, respectivamente.
De acuerdo con una testigo, Tillar quiso adelantarse a un vehículo que venía por la misma vía y terminó embistiendo de frente al Peugeot 504 conducido por Fernández Mercau.
El estado de las víctimas
A raíz del fuerte impacto, el árbitro sanmartiniano fue extraído en estado crítico del interior de su vehículo y murió mientras era trasladado por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al Hospital Central.
Por su parte, también se rescató a los ocupantes de la Volkswagen T-Cross y Rosario Maso tuvo que ser trasladada de urgencia en el Helicóptero Halcón III, desde el Hospital Perrupato de San Martín, hasta el Hospital Central, en la Ciudad de Mendoza, debido a su crítico cuadro.
En tanto, su hermana fue llevada en ambulancia hasta el mismo centro asistencial; su madre quedó internada en el Perrupato y su tío fue llevado hasta el Hospital Lagomaggiore, donde permanecía internado en grave estado, luchando por su vida hasta la tarde de este lunes. Por último, Bettalemmi quedó alojada en el Hospital El Carmen.
Finalmente, con el paso de las horas, y pese a los esfuerzos médicos, las hermanas Maso fallecieron entre el mediodía y la noche de este lunes en sus respectivas habitaciones del Hospital Central.