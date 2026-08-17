Trágico accidente en la Ruta 60: murieron las dos hermanas internadas y ya son tres las víctimas fatales

Rosario y Juana Maso, de 19 y 20 años, viajaban en uno de los autos que protagonizaron el trágico accidente en Maipú. Su tío sigue grave.

Las dos hermanas que se encontraban internadas en grave estado tras el trágico accidente ocurrido el domingo en la Ruta 60, Maipú, murieron durante la tarde de este lunes en el Hospital Central. Se trata de Rosario y Juana Maso, de 19 y 20 años, respectivamente, quienes fallecieron horas después de ser intervenidas en el nosocomio capitalino. En tanto, su tío continuaba luchando por su vida.

Fuentes hospitalarias y judiciales confirmaron a MDZ que las jovenes oriundas de Carrodilla, Luján de Cuyo, dejaron de existir en las últimas horas. Así, ya son tres las víctimas fatales del siniestro, debido a que Oscar Anibal "Chacha" Fernández Mercau, un conocido árbitro de Tres Porteñas, San Martín, perdió la vida mientras era llevado a un nosocomio.

Oscar Chacha Fernández Mercau, el árbitro sanmartiniano que falleció tras el siniestro. Facebook. La fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez tomó conocimiento sobre las muertes de las dos hermanas por el accidente y se encontraba a la espera de los resultados de peritajes practicados en la escena, así como también la incorporación de testimonios que permitan reconstruir el fatídico episodio.

Cómo fue el accidente El siniestro se produjo alrededor de las 20.30 del domingo cuando Martín Omar Tillar —tío de la joven fallecida— manejaba una Volkswagen T-Cross por la Ruta 60, en dirección al oeste, acompañado por su pareja, Florencia Bettalemmi (42); su hermana Ariadna Tillar (54) y sus dos sobrinas Rosario y Juana Maso, de 19 y 20 años, respectivamente.

De acuerdo con una testigo, Tillar quiso adelantarse a un vehículo que venía por la misma vía y terminó embistiendo de frente al Peugeot 504 conducido por Fernández Mercau.