Fuerte accidente entre dos autos en la Costanera: las imágenes tras el choque y vuelco

Dos autos colisionaron y uno de ellos volcó la noche de este lunes en la Costanera, a la altura de Godoy Cruz, antes de llegar a Rodríguez Peña.

Un fuerte accidente se produjo durante la noche de este viernes entre dos autos sobre la Costanera, a la altura de Godoy Cruz. Uno de los vehículos volcó durante la colisión y quedó pegado a una barrera de contención. Policías, personal médico y bomberos trabajaban en la escena.

El siniestro ocurrió minutos después de las 19.30 cuando, por motivos que se tratan establecer, se produjo un impacto entre un Volswagen Gol y un Fiat Palio sobre la avenida Gobernador Videla, a pocos metros del ingreso al carril Rodríguez Peña.

Producto del choque el Peugeot dio un tumbo y quedó con las ruedas contra una barrera de contención que separan las vías en ese sector de la Costanera mendocina.

Importante operativo en la escena del accidente Debido a la gravedad del hecho, se desplazó a personal policial, una movilidad de los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y una dotación de los Bomberos del Cuartel Central de la Policía de Mendoza.

A raíz de las tareas en la escena del accidente, el tránsito se vio convulsionado en ese tramo de la autopista y las labores continuaban pasadas las 20.30.