Trágico accidente en la Ruta 60: murió una de las jóvenes internadas y ahora son dos las víctimas fatales

Se trata de Juana Maso, de 20 años, quien viajaba en uno de los autos que protagonizó el trágico accidente en Maipú. Su madre y hermana seguían graves.

Una de las jóvenes que se encontraban en grave estado por trágico accidente ocurrido el domingo en la Ruta 60, Maipú, murió durante la tarde de este lunes en el Hospital Central. Se trata de Juana Maso, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio horas después de ser operada en el nosocomio capitalino. En tanto, su madre y hermana continuaban graves.

Fuentes hospitalarias y judiciales confirmaron a MDZ que la joven oriunda de Carrodilla, Luján de Cuyo, dejó de existir pasado el mediodía. Así, se transformó en la segunda víctima fatal del siniestro, ya que Oscar Anibal "Chacha" Fernández Mercau, un conocido árbitro de Tres Porteñas, San Martín, perdió la vida mientras era llevado a un nosocomio.

Oscar Chacha Fernández Mercau, el árbitro sanmartiniano que falleció tras el siniestro. Facebook. La fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez tomó conocimiento sobre la segunda muerte por el accidente y se encontraba a la espera de los resultados de peritajes practicados en la escena, así como también la incorporación de testimonios que permitan reconstruir el fatídico episodio.

Cómo fue el accidente El siniestro se produjo alrededor de las 20.30 del domingo cuando Martín Omar Tillar —tío de la joven fallecida— manejaba una Volkswagen T-Cross por la Ruta 60, en dirección al oeste, acompañado por su pareja, Florencia Bettalemmi (42); su hermana Ariadna Tillar (54) y sus dos sobrinas Rosario y Juana Maso, de 19 y 20 años, respectivamente.

Juana Maso, la joven que falleció este domingo en el Hospital Central. MDZ. De acuerdo con una testigo, Tillar quiso adelantarse a un vehículo que venía por la misma vía y terminó embistiendo de frente al Peugeot 504 conducido por Fernández Mercau.