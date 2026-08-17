Filmó a su hija de 9 años manejando un auto y se hizo viral: el insólito video

Un hombre filmó a su hija de nueve años mientras manejaba un auto por las calles de Lago Puelo, Chubut, y compartió las imágenes en redes sociales. El video se viralizó rápidamente y generó fuertes críticas contra el adulto que permitió que la menor estuviera al volante.

Según informó el medio local ABN Bariloche, el episodio ocurrió mientras el hombre paseaba con sus hijos por las calles de un barrio de Lago Puelo.

Un padre filmó a su hija de 9 años manejando en Lago Puelo. Foto: ANB Bariloche

En el video se puede ver a la nena sentada al volante y manejando el auto, en el que también viajaba otro menor, mientras su papá registraba toda la situación con su celular.

El video muestra al hombre conversando con los chicos mientras la nena maneja.

“Papi, ¿después puedo manejar yo?”, pregunta el nene que estaba en el asiento trasero. El padre le responde: “Todavía no llegás a los pedales, tu hermana sí porque llega”.

El padre de una nena de nueve años la filmó manejando y desató una ola de críticas.Video: ANB Bariloche

La situación continúa entre risas. “Me lleva a El Bolsón ahora”, bromea el hombre, antes de preguntarle a la chica: “Qué grande la piloto. ¿Cuántos años tenés?”.

“Nueve”, contesta la menor.

“¿Y estás manejando? ¿Qué hacés, qué te copiás de tu papá?”, agrega el hombre con ironía.

Fuerte rechazo en las redes sociales

Las imágenes no tardaron en circular por redes sociales y provocaron una ola de críticas. La mayoría de los usuarios apuntó contra el padre por permitir que una nena de nueve años manejara un vehículo en la vía pública.

También hubo críticas por la decisión del hombre de filmar el momento y compartirlo públicamente.

Hasta el momento, no se informó que las autoridades hayan tomado alguna medida por el episodio ocurrido en Lago Puelo.

Qué dice la normativa sobre los menores que manejan

En otros casos similares, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) advirtió que permitir que un menor conduzca un vehículo motorizado en la vía pública constituye una falta grave.

La situación adquiere todavía mayor riesgo cuando ocurre en rutas nacionales, donde las velocidades y las condiciones de circulación requieren experiencia y el cumplimiento de las normas de tránsito.

El antecedente más destacado es de fines de 2025, cuando la ANSV inhabilitó a un joven de 23 años que había permitido que su hijo de cinco años manejara un cuatriciclo.

El organismo detectó la situación luego de que el padre compartiera un video en el que se veía al menor conduciendo sobre una ruta en la provincia de Buenos Aires.

En ese momento, el hombre contó que había llevado a su hijo desde Moreno hasta Mercedes y que encontraron un lugar con poco tránsito, que consideró adecuado para que pudiera manejar el cuatriciclo “sin que nadie lo moleste”.

Tras detectar el caso, la ANSV sentenció: “Recordá: un menor de edad no puede manejar vehículos motorizados”.