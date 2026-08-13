"Despertate que papá mató a mamá": así alertó la nena de 8 años a su hermano por el femicidio de Villa Devoto

Romina, de 40 años, fue asesinada a puñaladas por su pareja. Los hijos de la víctima descubrieron la escena y llamaron al 911 para pedir ayuda urgente.

Un brutal femicidio conmociona al barrio porteño de Villa Devoto. Romina, una mujer de 40 años, fue asesinada a puñaladas por su pareja en la vivienda familiar ubicada sobre la calle Pedro Morán al 5200, cerca del cruce con la Avenida Lope de Vega. El hecho ocurrió pasadas las 6 de la mañana de este jueves, mientras los hijos del matrimonio aún dormían en la propiedad.

La escalofriante frase que alertó a la familia La secuencia fatal estuvo precedida por una fuerte discusión dentro del domicilio. Según el testimonio de una panadera que trabaja en un local lindero, se escucharon gritos desesperados provenientes de la vivienda. En medio de la pelea, la vecina logró oír una frase lapidaria: “¿Qué hacés, hijo de puta?”.

Poco después, la violencia verbal escaló hasta convertirse en el ataque mortal perpetrado por Walter, de 56 años, quien atacó a su mujer con un arma blanca antes de darse a la fuga.

"Despertate que papá mató a mamá" La tragedia tomó un cariz aún más desgarrador dentro de la casa. Ante el estruendo y los ruidos, la hija menor de la pareja, de apenas 8 años, se despertó, descubrió la escena y corrió inmediatamente a buscar a su hermano de 21 años, quien dormía en otra habitación.

“Despertate que papá mató a mamá”, le dijo la niña al joven, según consta en el relato posterior. Al levantarse, el muchacho encontró a su madre desvanecida en el suelo e hizo el llamado desesperado al 911 para alertar a las autoridades sobre lo sucedido y señalar a su padre como el presunto agresor.