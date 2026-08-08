Femicidio de Agostina Vega: qué dijeron sus abuelos tras las nuevas detenciones

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este viernes dos nuevas detenciones que generaron expectativas en la familia de la adolescente asesinada. Se trata de Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, una pareja que alquilaba una vivienda de Claudio Barrelier , ubicada en Juan del Campillo 878.

Tras conocerse los arrestos, los abuelos de Agostina, Miguel Heredia y Elizabeth Fernández, hablaron en Telenoche y expresaron su conformidad con el rumbo que tomó la causa.

“Veníamos pidiendo que todos los que estaban en esa casa tenían algo que ver, en mayor parte o en menor parte, porque no puede ser que en una casa no se escuche nada”, sostuvo Miguel al referirse a las personas que se encontraban vinculadas con el domicilio investigado.

Elizabeth, en tanto, manifestó su expectativa respecto de las próximas medidas judiciales. “Creemos que está bien encaminado el fiscal y que posiblemente va a haber más detenciones”, afirmó.

Durante la entrevista, los abuelos también contaron cómo atraviesa este momento Melisa, la mamá de la adolescente, quien permaneció internada mientras continuaba la búsqueda de su hija.

Según explicó Elizabeth, actualmente se encuentra en su domicilio acompañada diariamente por una profesional y bajo medicación. La familia decidió además preservar algunos detalles de lo ocurrido para evitar un mayor impacto emocional.

“Si bien ella sabe parte de lo que pasó con su hija, no sabe detalles. Todavía no le podemos decir. No sabemos cómo decirle”, relató.

Niegan rumores

El abuelo de Agostina también aprovechó la entrevista para responder a distintas versiones que circularon en los últimos días sobre su familia.

“Se dice que yo vendo droga, que a mí me dieron un puesto municipal para callarme. A mí no me han dado ningún puesto, nadie me ha dado plata para callarme”, afirmó.

Además, rechazó las versiones que indicaban que la familia recibiría indicaciones sobre qué declaraciones realizar ante los medios. “Se han hablado muchas cosas. De que a nosotros nos dan un guion sobre lo que tenemos que decir. Nadie nos dice lo que tenemos que decir”, aseguró.

Heredia también reconoció que, durante los primeros momentos de la investigación, la familia había cuestionado el accionar de la Fiscalía, principalmente por los tiempos vinculados con la búsqueda de Agostina.

“En un momento nosotros estuvimos muy enojados con el fiscal, eso es cierto. Nos pareció que se habían demorado en la búsqueda de nuestra nieta”, recordó. Sin embargo, sostuvo que la postura de la familia cambió a partir de los avances registrados en la investigación y expresó su conformidad con el trabajo realizado actualmente por el fiscal.

“Hoy en día estamos conformes con el trabajo del fiscal”, concluyó.