Nuevo asesinato en La Matanza: ya son siete los crímenes violentos en nueve días

El hecho ocurrió este viernes por la noche en un comercio de una empresa distribuidora de bebidas, sobre la Ruta 3. Por el momento, no hay detenidos.

Un empleado de una empresa distribuidora de bebidas fue asesinado este viernes por la noche durante un asalto en el comercio donde trabajaba, en la zona de San Justo, partido de La Matanza. Por el momento, la identidad de la víctima no fue informada.

El hecho ocurrió sobre la Ruta 3, entre Leon Gallo y Ambrosetti. La Policía Bonaerense llegó al lugar alrededor de las 20:30, mientras que el fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios local, se dirigía a la escena.

Según explicó un investigador, los delincuentes intentaron robar la recaudación del comerciante de bebidas. En ese momento, el empleado se habría interpuesto y uno de los asaltantes le disparó. Aún no hay ningún detenido por el crimen.

El séptimo crimen violento en nueve días en La Matanza De acuerdo con fuentes oficiales, el asesinato del empleado es el séptimo crimen violento registrado en nueve días en La Matanza.

El partido de La Matanza fue marcado como uno de los partidos más violentos en el Gran Buenos Aires. Otro de los hechos ocurridos durante esta semana tuvo como víctima a Claudio Marcelo Killing, de 53 años, vecino de Castelar. El hombre fue asesinado durante la madrugada del jueves en Virrey del Pino mientras conducía una Renault Kangoo en un viaje para una aplicación.