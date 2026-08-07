La tremenda historia del preso que rechazó la libertad condicional para acompañar a su novio en la cárcel

Augusto Pacicco, detenido en la Unidad Penitenciaria N° 5 de Villa María, Córdoba , rechazó la libertad condicional que estaba próxima a recibir para acompañar a su pareja dentro del penal.

El hombre, de 39 años, explicó que tomó esa decisión porque quiere permanecer junto a Roy, su novio , quien comparte celda con él y atraviesa un proceso judicial que todavía no tiene resolución definitiva.

Pacicco fue condenado a dos años de prisión por narcotráfico , una causa por la que la Policía lo detuvo hace un año y dos meses. Actualmente le quedan 10 meses para cumplir la totalidad de la pena. Su solicitud para continuar detenido fue aceptada.

A su vez, aseguró que la decisión está vinculada con la situación judicial de Roy, quien también enfrenta cargos por narcotráfico pero todavía no cuenta con una condena firme. "Él en realidad no tiene nada que ver. Está siendo injusta la justicia con él. Me duele mucho, por eso también me quedo a su lado para apoyarlo ", expresó en charla con la radio Rock & Pop.

Según relató, ambos comparten la rutina diaria dentro del pabellón C de la Unidad Penitenciaria N° 5. " Comemos juntos, merendamos, desayunamos, compartimos con nuestros compañeros, hacemos toda una vida como normal, vamos a decir, pero dentro del servicio ", describió.

La cárcel de Villa María, Córdoba

Una relación que nació dentro del penal

Pacicco contó que conoció a Roy durante su período de detención, en un momento en el que atravesaba una etapa marcada por la soledad y las pérdidas personales.

Según su propio relato, antes de ingresar al penal había caído en el consumo de drogas como una forma de enfrentar el dolor por traumas sufridos en el pasado. "Me encontré solo. Porque en ese momento no tenía a nadie. Me aferré a eso (las drogas) creyendo que me iba a hacer olvidarme de las pérdidas, de las tristezas, de todo lo que estaba pasando en ese momento", explicó. También señaló que esa situación lo llevó a perder su trabajo y atravesar una etapa que definió como "los límites de los límites".

Dentro de la cárcel comenzó el vínculo con su actual pareja, al mes de haber ingresado. La relación se fortaleció con el tiempo y ambos comenzaron a proyectar una vida juntos fuera del penal.

¿Qué planes tienen Augusto Pacicco y Roy para cuando recuperen la libertad?

Pacicco contó que tienen en mente casarse y reconstruir una vida juntos una vez que puedan estar afuera del servicio penitenciario: "Con muchos pensamientos para el futuro, más allá de nuestros errores", comentó con una mirada hacia un futuro que parece de ensueño.