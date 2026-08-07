Las 3 pruebas que complican a los nuevos detenidos por el femicidio de Agostina Vega

Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz , los dos nuevos detenidos por encubrimiento agravado en el marco de la causa por el femicidio de Agostina Vega , fueron detenidos este viernes luego de una prueba acústica realizada en la casa de Claudio Barrelier , donde se habría producido el homicidio.

Ambos alquilaban una habitación en la planta alta de esa vivienda, donde el 24 de mayo habría sido asesinada la adolescente de 14 años. La fiscalía los acusa de encubrimiento agravado y sostiene que, por el lugar donde se encontraban, deberían haber escuchado el pedido de auxilio de Agostina.

La investigación del fiscal Raúl Garzón se apoyó principalmente en tres elementos que terminaron de complicar a la pareja.

El primero de ellos es saber que estuvieron en la casa durante la madrugada del 24 de mayo pasado cuando se produjo el crimen. La reconstrucción de la línea de tiempo estableció que Agostina ingresó a la vivienda el sábado a las 22.55, mientras que Córdoba y Ascarruz llegaron apenas nueve minutos después, a las 23.04.

La pareja permaneció en el domicilio hasta las 8.54 del día siguiente, por lo que estuvo allí durante prácticamente toda la franja horaria en la que, según la autopsia, habría ocurrido el crimen. Cabe recordar que la muerte de Agostina fue ubicada alrededor de la 1 de la madrugada.

Las claves del encubrimiento agravado

El segundo elemento fue la ubicación del cuarto que ocupaban Córdoba y Ascarruz. La pareja vivía en una precaria planta alta, al final de una escalera ubicada en el patio de la vivienda. Su habitación estaba a pocos metros del sector donde, de acuerdo con la hipótesis fiscal, Barrelier habría atacado a la adolescente.

Ese dato debilitó la versión que ambos habían dado durante la investigación: aseguraron que no habían visto, escuchado ni percibido nada extraño aquella noche.

El elemento que habría definido el arresto fue la reconstrucción acústica realizada por la fiscalía durante la madrugada del miércoles 5 de agosto.

Garzón y los especialistas reprodujeron sonidos a distintas frecuencias y en diferentes momentos, entre las 00.30 y las 2, para recrear las condiciones existentes durante la noche del crimen.

Según fuentes de la investigación, se utilizó una canción del grupo de cuarteto DesaKta2 y se realizaron distintas pruebas de volumen. El resultado fue que, desde el sector donde se encontraban los dos nuevos imputados, “perfectamente se podría escuchar” un pedido de ayuda como el que habría realizado Agostina.

La conclusión de la pericia fue considerada determinante por los investigadores. Para la fiscalía, si Córdoba y Ascarruz se encontraban en ese lugar durante el momento del crimen, resulta difícil sostener que no hayan percibido lo que ocurría en la vivienda.

El femicidio de Agostina Vega

Después de la realización de la prueba acústica, Córdoba y Ascarruz fueron localizados y detenidos juntos en barrio Autódromo. Córdoba tiene 31 años e integra la barra de Instituto. Registra una causa penal anterior que sería por estafa.

Ascarruz tiene 25 años, es oriunda de Saldán y trabajaba como vendedora ambulante en las inmediaciones del estadio de Instituto durante los días de partido. Ambos quedaron ahora a disposición de la Justicia y se sumaron a los otros imputados de la causa.

La principal hipótesis sobre el femicidio de Agostina Vega sostiene que Claudio Barrelier habría llevado a la víctima hasta la vivienda con la excusa de preparar una sorpresa para su madre. Según la acusación, allí la habría encerrado, abusado sexualmente y luego asesinado.

Posteriormente, habría desmembrado el cuerpo y arrojado los restos en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. La Policía los encontró el 30 de mayo.

Barrelier está imputado por abuso sexual y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y violencia de género.

Con Córdoba y Ascarruz, ya son cinco las personas detenidas e imputadas por encubrimiento agravado: Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero y los dos nuevos acusados. La fiscalía continúa analizando las pruebas incorporadas al expediente y no descarta que puedan surgir nuevas imputaciones.