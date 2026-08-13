"No la aguanto más": el escalofriante mensaje que el femicida de Villa Devoto le dejó a sus hijos

El femicidio ocurrido en Villa Devoto suma un estremecedor elemento a la investigación: antes del crimen, el acusado dejó una carta dirigida a sus hijos en la que expuso reproches económicos hacia su pareja y anticipó su intención de despedirse.

“No la aguanto más, me quiere fuera de la casa”, escribió Walter antes de apuñalar a Romina.

Un nuevo y estremecedor detalle se sumó a la investigación del femicidio en Villa Devoto. Antes de asesinar a puñaladas a su pareja, Romina, en la vivienda familiar de la calle Pedro Morán al 5200, Walter dejó una desgarradora carta a sus hijos donde justificaba el ataque e indicaba sus intenciones de despedirse.

La carta de despedida: reproches económicos y un "hasta siempre" El mensaje enviado por el agresor refleja el nivel de premeditación y tensión previa al crimen. En el texto, el hombre de 56 años volcó duros reproches de índole económica hacia la víctima antes de cerrar la carta con una despedida definitiva dirigida a sus hijos.

"Quiero decir lo que siento, estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina, que no la aguanto más porque me recagó en todo. Trabajé tanto por ella y mis hijos, y ahora, como tiene esos contratos, esta 'Piti' cambió toda su personalidad. Me quiere fuera de la casa. Esta gente no sabe lo que yo trabajé por toda mi familia, no vi un peso. La puse toda en Devoto, y luego se vendió y tampoco vi un dólar. Se están pagando las deudas que ella generó con la venta de Tablada. Ahora quiere vivir la vida sin mí. Me recagó... lo lamento, los amo hasta siempre", redactó el atacante.

Gentileza Intento de suicidio y detención a 200 metros Tras cometer el femicidio en las primeras horas de la mañana, Walter huyó del lugar. Sin embargo, el rápido despliegue de la Policía de la Ciudad permitió su aprehensión a tan solo 200 metros de la vivienda.

Al momento de la detención, personal del SAME constató que el agresor presentaba lesiones cortantes en la zona del cuello, lo que confirmó las sospechas de que intentó quitarse la vida tras atacar a Romina. Debido a las heridas, fue trasladado bajo custodia al Hospital Vélez Sarsfield, donde permaneció fuera de peligro.