El sentido mensaje de Un Sol para los Chicos a Jorge Messi en plena transmisión en vivo

El programa benéfico le dedicó un emotivo espacio al padre del capitán de la Selección. / Captura Eltrece

La triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi este sábado conmocionó a todo el país y tuvo un momento de profundo recuerdo durante la transmisión de Un Sol para los Chicos, el emblemático programa solidario de eltrece que cumple 35 años al aire.

Las palabras de Massaccesi a la familia Messi Durante el desarrollo del ciclo, el conductor Mario Massaccesi hizo un paréntesis en la agenda para dirigirse al público y enviar un cálido acompañamiento a los seres queridos del ídolo nacional.

“Es el momento de hacer un paréntesis porque queremos mandarle un abrazo muy grande a una familia de la que estamos hablando todo el día. Esta madrugada se conoció la noticia de la muerte del papá de Lionel Messi. Lamentamos el fallecimiento de Jorge Messi”, expresó el periodista.

En su mensaje, el presentador remarcó la histórica colaboración del capitán argentino con las causas infantiles, sosteniendo que “Lionel Messi es Embajador de Buena Voluntad de UNICEF y trabaja desde hace unos cuantos años”.

El ciclo solidario envió un sentido abrazo a Celia Cuccittini y a todos los allegados del futbolista. Archivo En esa misma línea, ponderó la predisposición constante del futbolista y su entorno ante cada convocatoria benéfica. “Es una persona comprometida siempre con los derechos de los chicos y de las chicas y un gran benefactor. Cada vez que UNICEF lo necesitó, Messi estuvo”, señaló.