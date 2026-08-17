Después de un lunes frío y ventoso, cómo estará el tiempo este martes en Mendoza

El tiempo en la provincia dará un giro radical durante los próximos días, según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas.

Después de un lunes muy frío y ventoso, Mendoza se prepara para una seguidilla de días mucho más agradables. De hecho, para este martes 18 de agosto se espera una máxima de 17 ºC y tiempo bueno en general.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza Viento: vientos calmos en general.

Nubosidad: cielo despejado durante toda la jornada, tanto en el llano como en alta montaña.

Alta Montaña: cielo despejado toda la jornada. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para el miércoles una jornada parcialmente nublada y con ascenso de la temperatura, pese a que se esperan heladas parciales. El jueves seguirá la tendencia y se indica una mínima de 9 ºC y una máxima “primaveral” de 22 ºC.