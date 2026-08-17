Viento, lluvia y nieve en Mendoza: lo que dejó el temporal de este lunes en cada zona de la provincia

Una jornada marcada por el frío , el viento y las precipitaciones atravesó este lunes 17 de agosto a buena parte de Mendoza . El relevamiento de Defensa Civil , realizado a las 19.30, registró caída de árboles y postes, lluvias y lloviznas en distintos departamentos, además de 15 centímetros de nieve acumulada en Malargüe.

En el Gran Mendoza se concentraron algunos de los principales inconvenientes asociados al viento . En Las Heras se produjo la caída de un árbol sobre calle Victorino de la Plaza, mientras se trabajaba sobre ejemplares identificados como peligrosos en distintos sectores del departamento. También se informaron incendios en un campo inculto y en una zona de maleza baja.

La situación también generó inconvenientes en Guaymallén, donde se contabilizaron 10 árboles y ocho postes caídos , además de un incendio de campo en Corralitos. En Godoy Cruz se registró la caída de dos árboles y un poste, mientras que en Luján cayó un árbol de grandes dimensiones y se informó el incendio de un vehículo.

Las condiciones meteorológicas fueron variables a lo largo de la provincia. En Maipú se registraron entre 2 y 4 milímetros de precipitaciones, con una temperatura de 7 grados, mientras que en Rivadavia los registros alcanzaron entre 4 y 7 milímetros en sectores como La Central, El Mirador y Los Campamentos.

En Santa Rosa se presentó uno de los escenarios más lluviosos de la jornada, con precipitaciones de entre 18 y 20 milímetros en sectores del sur del departamento, Pichi Ciego, Ñacuñan y parte de la ruta 153 entre Ñacuñan y Las Catitas. Además, el viento del sector sur alcanzó ráfagas de hasta 44 km/h .

También se registraron lluvias débiles en Junín, San Martín y La Paz, mientras que en Lavalle hubo lloviznas en Costa de Araujo. En este último departamento, Defensa Civil informó además que las principales novedades estuvieron vinculadas con incendios de campo y finca.

El frío se hizo sentir en el Valle de Uco

Las bajas temperaturas también fueron protagonistas en el Valle de Uco. Tunuyán presentó cielo nublado y lloviznas débiles por sectores, con un promedio de 4 a 5 milímetros de precipitaciones. En el Manzano Histórico, las rutas permanecían transitables con precaución.

En Tupungato, la temperatura descendió a 6 grados y se registraron lloviznas finas en distintos sectores. Además, se asistió a 10 familias con nylon y a otra familia con nylon, colchón y mercadería. Las precipitaciones promediaron entre 4 y 5 milímetros en buena parte del Valle de Uco.

San Carlos también registró 6,6 grados, cielo nublado y viento del sudeste a 14 km/h. La Ruta Nacional 140 se encontraba habilitada.

Nieve en Malargüe y precaución en las rutas

En el sur provincial, San Rafael registró una temperatura de 7,4 ºC, aunque la sensación térmica fue de apenas 4,7 ºC. Durante la jornada se produjeron cortes momentáneos y tareas de limpieza de calzada en rutas debido a las condiciones climáticas, aunque al cierre del relevamiento no había otras novedades de relevancia.

Malargüe presentó cielo nublado y bajas temperaturas. El dato destacado fue la acumulación de 15 centímetros de nieve durante la jornada, además de un promedio de entre 3 y 5 milímetros de lluvia registrados en el departamento.

Por la nieve y el frío, la DGE suspendió las clases presenciales este martes en algunas zonas de Mendoza. Prensa Gobierno de Mendoza

En Uspallata, en tanto, el cielo permanecía despejado y no se registraban novedades. De acuerdo con el relevamiento, ya se habrían iniciado las operaciones vinculadas con el comienzo del cruce de camiones ante la prevista apertura del Túnel Internacional Cristo Redentor este martes.

En General Alvear el panorama era más estable, con cielo despejado, sin viento y 10 grados de temperatura. En toda la provincia, Defensa Civil mantiene el monitoreo de la situación meteorológica ante la continuidad de las bajas temperaturas y las condiciones de viento y precipitaciones.