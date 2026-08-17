La ropa que vuelve a contar historias

La moda usada deja de ser solamente una alternativa económica y se transforma en una forma de identidad, memoria y consumo más consciente.

La ropa usada es algo más que un vestido: es una prenda que puede conservar historias de distintas épocas.

Al redefinir la relación entre el cuerpo, la memoria y el textil, la ropa está contando una historia. loqueva.com Foto: Mariana Pacho Lopez @empalagarmedemar Modelo: Belen Rossib La segunda vida La ropa usada dejó de estar asociada únicamente con necesidad económica. Hoy también aparece vinculada con sostenibilidad, búsqueda de piezas singulares, el rechazo a la producción masiva y al hecho de que una prenda vuelve a contar historias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Beeunique (@beeuniquecol) El crecimiento de plataformas digitales facilita que una prenda pueda cambiar varias veces de dueño.

Las prendas usadas pueden conservar historias de distintas épocas. Mario Simonovich con AI Vestirse también es recordar Una camisa, un abrigo o una cartera pueden conservar marcas de una época, una tendencia o una determinada forma de vestir. La moda vintage aprovecha justamente esa dimensión emocional. El objeto gana valor porque no es idéntico a miles de productos recién fabricados.

Ropa usada de Mendoza que se comercializa en Internet listado.mercadolibre.com.ar/lote-de-ropa-y-calzado-usado-en-mendoza Mendoza y la ropa con historia La provincia podría aprovechar su patrimonio textil y comercial para incluirlos en los circuitos de segunda mano, ferias vintage y archivos de moda local. También, desde la comunicación, el investigar quiénes fueron los dueños anteriores de determinadas prendas o negocios de ropa con trayectoria y por qué sobrevivieron.