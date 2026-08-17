Presenta:

Estilo

|

ropa

La ropa que vuelve a contar historias

La moda usada deja de ser solamente una alternativa económica y se transforma en una forma de identidad, memoria y consumo más consciente.

Mario Simonovich

La ropa usada es algo más que un vestido: es una prenda que puede conservar historias de distintas épocas.

La ropa usada es algo más que un vestido: es una prenda que puede conservar historias de distintas épocas.

quintatrends.com

El crecimiento de la ropa de segunda mano muestra un cambio en la relación con la moda: las prendas usadas circulan como objetos con historia, identidad y valor económico. Plataformas digitales y consumidores jóvenes impulsan nuevas formas de intercambio y consumo, mientras lo vintage gana espacio entre las tendencias y transforma la manera de comprar.

Al redefinir la relación entre el cuerpo, la memoria y el textil, la ropa está contando una historia.

Al redefinir la relación entre el cuerpo, la memoria y el textil, la ropa está contando una historia.

La segunda vida

La ropa usada dejó de estar asociada únicamente con necesidad económica. Hoy también aparece vinculada con sostenibilidad, búsqueda de piezas singulares, el rechazo a la producción masiva y al hecho de que una prenda vuelve a contar historias.

El crecimiento de plataformas digitales facilita que una prenda pueda cambiar varias veces de dueño.

Las prendas usadas pueden conservar historias de distintas épocas.

Las prendas usadas pueden conservar historias de distintas épocas.

Vestirse también es recordar

Una camisa, un abrigo o una cartera pueden conservar marcas de una época, una tendencia o una determinada forma de vestir. La moda vintage aprovecha justamente esa dimensión emocional. El objeto gana valor porque no es idéntico a miles de productos recién fabricados.

Ropa usada de Mendoza que se comercializa en Internet

Ropa usada de Mendoza que se comercializa en Internet

Mendoza y la ropa con historia

La provincia podría aprovechar su patrimonio textil y comercial para incluirlos en los circuitos de segunda mano, ferias vintage y archivos de moda local. También, desde la comunicación, el investigar quiénes fueron los dueños anteriores de determinadas prendas o negocios de ropa con trayectoria y por qué sobrevivieron.

Un mapa del Gran Mendoza con tiendas y ferias para comprar ropa usada. https://maps.app.goo.gl/Gf2iAmAYv5LyA9Ws9

Un mapa del Gran Mendoza con tiendas y ferias para comprar ropa usada.

https://maps.app.goo.gl/Gf2iAmAYv5LyA9Ws9

La ropa puede convertirse así en un archivo de la sociedad mendocina.

Archivado en

Notas Relacionadas