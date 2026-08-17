La ropa que vuelve a contar historias
La moda usada deja de ser solamente una alternativa económica y se transforma en una forma de identidad, memoria y consumo más consciente.
El crecimiento de la ropa de segunda mano muestra un cambio en la relación con la moda: las prendas usadas circulan como objetos con historia, identidad y valor económico. Plataformas digitales y consumidores jóvenes impulsan nuevas formas de intercambio y consumo, mientras lo vintage gana espacio entre las tendencias y transforma la manera de comprar.
La segunda vida
La ropa usada dejó de estar asociada únicamente con necesidad económica. Hoy también aparece vinculada con sostenibilidad, búsqueda de piezas singulares, el rechazo a la producción masiva y al hecho de que una prenda vuelve a contar historias.
El crecimiento de plataformas digitales facilita que una prenda pueda cambiar varias veces de dueño.
Vestirse también es recordar
Una camisa, un abrigo o una cartera pueden conservar marcas de una época, una tendencia o una determinada forma de vestir. La moda vintage aprovecha justamente esa dimensión emocional. El objeto gana valor porque no es idéntico a miles de productos recién fabricados.
Mendoza y la ropa con historia
La provincia podría aprovechar su patrimonio textil y comercial para incluirlos en los circuitos de segunda mano, ferias vintage y archivos de moda local. También, desde la comunicación, el investigar quiénes fueron los dueños anteriores de determinadas prendas o negocios de ropa con trayectoria y por qué sobrevivieron.
La ropa puede convertirse así en un archivo de la sociedad mendocina.