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La moda que vuelve al pasado para imaginar el futuro

Nostalgia, artesanía y recuerdos se transforman en prendas contemporáneas que recuperan códigos antiguos para construir una nueva estética.

Mario Simonovich

Memoria convertida en diseño: los códigos del pasado en la moda reaparecen transformados (Hiroko Koshino@hirokokoshino_official).

Memoria convertida en diseño: los códigos del pasado en la moda reaparecen transformados (Hiroko Koshino"@hirokokoshino_official).

instagram.com/rakutenfwt (semana de la moda Rakuten - Tokio)

En Tokio, Japón, la moda joven recupera nostalgia, memoria y artesanía para imaginar nuevas formas de vestir. El diseño combina tendencias, prendas cotidianas, referencias orientales y occidentales, texturas imperfectas y detalles hechos a mano. El resultado evita el disfraz retro: transforma elementos reconocibles del pasado y los convierte en una estética contemporánea, personal y renovada.

Oriente y Occidente. Distintas tradiciones culturales se encuentran en una misma estética (@hirokokoshino_official).

Oriente y Occidente. Distintas tradiciones culturales se encuentran en una misma estética (@hirokokoshino_official).

La nostalgia como diseño

La nueva tendencia no busca copiar décadas anteriores. Recupera formas, materiales, colores, objetos y técnicas artesanales para combinarlos con siluetas actuales. La memoria funciona como punto de partida para crear prendas que parecen familiares, pero incorporan detalles inesperados.

Hiroko Koshino es una reconocida diseñadora japonesa,

Hiroko Koshino es una reconocida diseñadora japonesa,

Y esta mirada aparece especialmente entre diseñadores jóvenes, que mezclan referencias de distintas épocas y culturas. El último Rakuten Fashion Week Tokyo (Semana de la moda de Tokio) demostró que la ropa cotidiana puede convertirse en un espacio para experimentar con recuerdos.

Artesanía contra lo perfecto

El regreso de técnicas manuales también marca el cambio. Tejidos, bordados, patchwork, crochet, maderas, cuero y superficies irregulares aportan una sensación de objeto encontrado, alejada de la producción completamente uniforme. En tanto que la imperfección deja de ser un defecto: se convierte en una característica de diseño capaz de transmitir historia, tiempo y personalidad.

Imperfección buscada. Las texturas irregulares aportan identidad a las prendas (@hirokokoshino_official).

Imperfección buscada. Las texturas irregulares aportan identidad a las prendas (@hirokokoshino_official).

La prenda parece tener una vida anterior, aunque haya sido creada ahora.

El futuro también mira atrás

La tendencia coincide con una búsqueda de identidad frente a una moda cada vez más acelerada y digital. En lugar de abandonar el pasado, los nuevos creadores lo utilizan como archivo de ideas.

El resultado combina nostalgia y tecnología, tradición y experimentación. Las prendas mantienen funciones actuales, pero incorporan señales de otras épocas.

Rakuten Fashion Week Tokyo es la semana de la moda más grande de Asia.

Rakuten Fashion Week Tokyo es la semana de la moda más grande de Asia.

Tokio vuelve a demostrar así que imaginar el futuro no siempre significa inventar algo completamente nuevo. A veces consiste en recuperar aquello que parecía olvidado, cambiar su significado y convertirlo en una nueva forma de vestir.

FUENTE: Rakuten Group · Rakuten Fashion Week TOKYO · Fashion Press · Fashion Headline ·

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