La campaña de ropa que desató duras críticas tras el terremoto en Colombia

Polémica en Colombia: una empresa usó el terremoto para promocionar sus prendas. Un anuncio que generó rechazo.

Una marca de ropa causó indignación al usar la tragedia del reciente terremoto en Colombia para vender sus productos.

La controversia por el uso de la tragedia en Colombia El terremoto de magnitud 7.4 que afectó a Colombia provocó daños severos y pérdidas humanas en varias regiones. La población afronta momentos de gran tensión e incertidumbre en medio de las labores de rescate. En ese contexto de emergencia, la empresa de ropa interior y de dormir Dolce D'Amore lanzó una publicación.

La empresa planteó con humor el dilema de tener que evacuar la casa usando ropa de casa vieja o en mal estado. Acompañó las imágenes de sus productos con la frase sobre la importancia de "dormir lindas en todo momento". Además, cuestionó a sus seguidoras sobre el estado de sus prendas al momento de salir a la calle durante la evacuación.