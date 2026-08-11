Colombia, en emergencia tras el terremoto: colapsó la atención sanitaria y hay más de 220 muertos

Abelardo De La Espriella viaja a la zona más afectada de Colombia tras el terremoto

En medio del despliegue de las brigadas de emergencia, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó que se trasladará personalmente a las regiones más castigadas por el violento movimiento telúrico. El mandatario nacional encabeza la coordinación del Puesto de Mando Unificado (PMU) para agilizar el envío de asistencia a las familias damnificadas.

EFE

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, De La Espriella confirmó su desplazamiento hacia el Eje Cafetero: "Para seguir al frente de la emergencia y unir esfuerzos ante las afectaciones que dejó el sismo de ayer".

"Mi compromiso está con cada una de las familias afectadas. Seguimos en territorio, trabajando por nuestra gente", sostuvo el mandatario colombiano en la red social.