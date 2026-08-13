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La moda que busca inspiración en los archivos

Las marcas vuelven a fotografías, prendas y documentos históricos para encontrar ideas que permitan crear colecciones nuevas sin repetir literalmente el pasado.

Mario Simonovich

La actriz Jennifer Lawrence luce un modelo de Versace (Safety Pin, de 1994) que también utilizó Elizabeth Hurley.

La actriz Jennifer Lawrence luce un modelo de Versace (Safety Pin, de 1994) que también utilizó Elizabeth Hurley.

luxuryfacts.com

La moda contemporánea mira cada vez más hacia archivos, artesanías y prendas históricas para encontrar nuevas ideas. Diseñadores recuperan técnicas textiles, siluetas y referencias culturales y las combinan con formas actuales. Esta tendencia transforma la nostalgia en herramienta creativa: el pasado deja de ser una copia para convertirse en material de investigación, diseño y reinterpretación.

Los archivos textiles funcionan como fuente de inspiración para nuevos diseños.

Los archivos textiles funcionan como fuente de inspiración para nuevos diseños.

El archivo vuelve a importar

Fotografías antiguas, textiles, prendas familiares y colecciones históricas funcionan como fuentes de inspiración. El interés no consiste necesariamente en reproducir una pieza antigua.

Vestidos inspirados en la moda de los años 50, 60, 70 y 80.

Vestidos inspirados en la moda de los años 50, 60, 70 y 80.

La moda contemporánea toma una textura, una técnica o una silueta y la adapta.

Artesanía y memoria

La búsqueda también recupera técnicas textiles regionales. Se trata de una tendencia que se da en algunos países del mundo. Por ejemplo en India conviven bordados, tejidos, estampas y métodos artesanales con una industria de moda cada vez más global.

La moda contemporánea utiliza la nostalgia y la historia como un motor creativo fundamental. El pasado no se copia; se reinterpreta para adaptarlo al estilo de vida actual.

La moda contemporánea utiliza la nostalgia y la historia como un motor creativo fundamental. El pasado no se copia; se reinterpreta para adaptarlo al estilo de vida actual.

El archivo permite que esas técnicas no sean solamente decoración, sino parte de una historia que explica de dónde viene una prenda.

Cómo hacerlo aquí

La moda también puede funcionar como una forma de investigar la historia local, por lo tanto para el caso de Mendoza el camino consiste en recurrir a archivos con fotos de antiguos talleres, textiles, trajes, objetos familiares y además documentos vinculados con la vida rural y urbana. Con esta base material se podría crear un archivo abierto de indumentaria mendocina que podría convertirse en una fuente para diseñadores, estudiantes y artistas.

Crear un archivo abierto de indumentaria mendocina implica trabajar varios aspectos. Uno de ellos es clave y es el contexto histórico y social para determinar la historia del uso de la prenda (quién lo usó, en qué ocasiones, por qué se conservó), su vínculo con talleres, tiendas de géneros, ferias, industrias mendocinas, como también ciertas referencias documentales, como facturas, catálogos, fotos familiares y recortes que acompañen al objeto.

Crear un archivo abierto de indumentaria mendocina implica trabajar varios aspectos. Uno de ellos es clave y es el contexto histórico y social para determinar la historia del uso de la prenda (quién lo usó, en qué ocasiones, por qué se conservó), su vínculo con talleres, tiendas de géneros, ferias, industrias mendocinas, como también ciertas referencias documentales, como facturas, catálogos, fotos familiares y recortes que acompañen al objeto.

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