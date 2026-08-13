Stephanie Demner demostró que las embarazadas también se pueden ver cancheras con un look impactante

Stephanie Demner sorprendió con un estilo premamá que desafió a los estilismos más tradicionales al llevar encaje, cuero y lenceria al descubierto.

Stephanie Demner desafió las reglas de la moda premamá con un look nocturno en el que las transparencias de encaje negro dejaron al descubierto su panza, rompiendo con los esquemas tradicionales.

Con la visión y el estilismo de Pau Basso, Stephanie llevó un catsuit de encaje transparente con un tapado de cuero negro estilo trench oversize, cuya rigidez equilibró la delicadeza y la sugerencia del mono de encaje, evitando que el resultado final quedara recargado. El tapado de cuero contaba con solapas anchas y un largo impecable hasta los tobillos, que le dieron mucha presencia.

En cuanto a los accesorios, lució unas botas bucaneras arrugadas, una minibag matelaseada de Chanel, lentes de sol oscuros de marco fino y un lazo rojo en el pelo.

El peinado fue una ponytail con efecto pulido que despejó su rostro, y fue justamente el moño de cinta roja en la base de la colita el único toque de color en un outfit dominado por el negro pleno.