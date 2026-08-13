Cinco tiendas creativas abrirán sus puertas: el recorrido gratuito por Ciudad

Detrás de una pieza de cerámica, un objeto de diseño o una obra de arte existe un proceso que rara vez llega hasta la vidriera. Hay materiales, pruebas, técnicas, errores y decisiones que forman parte del trabajo cotidiano de sus creadores, pero que el público no siempre tiene la oportunidad de conocer.

El Circuito de Tiendas Creativas volverá a la Ciudad de Mendoza con un recorrido por cinco espacios vinculados con las artes, los oficios, el diseño y la producción local. La actividad se realizará el jueves 13 de agosto, de 16 a 18, y permitirá ingresar a talleres y emprendimientos para conversar con quienes están detrás de cada proyecto.

El punto de encuentro será Florar Taller de Cerámica , ubicado en Granaderos 826. La participación será gratuita, aunque los cupos son limitados y se requiere completar previamente un formulario de inscripción.

Esta nueva edición avanzará por un segundo sector de la capital mendocina y conectará Florar Taller de Cerámica, el Taller de Artes y Oficios, Distriarte, Café Mundial y DAMM . El desplazamiento entre las distintas paradas podrá realizarse caminando o en movilidad propia.

La propuesta no consiste únicamente en visitar comercios. En cada parada, los responsables de los espacios abrirán las puertas de sus talleres, tiendas y ámbitos de formación para mostrar sus metodologías de producción, explicar las técnicas que utilizan y compartir las historias que dieron origen a sus proyectos.

El recorrido busca acercar al público a disciplinas que muchas veces se conocen solamente por su resultado final. La posibilidad de observar los materiales, reconocer las herramientas y dialogar directamente con los hacedores permite comprender el trabajo que existe detrás de cada pieza.

También ofrece una forma diferente de recorrer la ciudad. En lugar de organizarse alrededor de los atractivos turísticos tradicionales, el itinerario conecta espacios donde conviven la producción artesanal, la capacitación, el arte, el café de especialidad y el diseño contemporáneo.

Cuáles son los cinco espacios del Circuito de Tiendas Creativas

La primera parada será Florar Taller de Cerámica, en Granaderos 826. El espacio se dedica a la enseñanza y la producción de cerámica artesanal mediante talleres de modelado y alfarería en torno. Su trabajo incluye la investigación de arcillas y materias primas mendocinas, además del uso de técnicas tradicionales. Florar también desarrolla una línea propia de vajilla artesanal destinada a emprendimientos gastronómicos.

El recorrido continuará por el Taller de Artes y Oficios, ubicado en Julio Argentino Roca 455. Allí se dictan talleres y experiencias vinculadas con diferentes oficios, con una propuesta centrada en el aprendizaje práctico, la creatividad y el trabajo manual.

La tercera parada será Distriarte, en avenida Godoy Cruz 363. La tienda comercializa materiales para artistas y artesanos, tanto al por mayor como al por menor, y reúne insumos destinados a distintas disciplinas. Además de acompañar los procesos que van desde la idea inicial hasta la elaboración de una pieza, el espacio ofrece cursos y capacitaciones sobre técnicas artísticas y artesanales.

El itinerario llegará luego a Café Mundial, en avenida San Martín 1136. La propuesta combina el café de especialidad con la arquitectura, el arte y el diseño. El espacio funciona también como una pequeña galería, biblioteca y tienda de objetos de producción propia. De esta manera, la experiencia no queda limitada a la gastronomía, sino que incorpora diferentes expresiones culturales dentro de un mismo lugar.

La última parada será DAMM, en Lombardo 126. Se trata de un espacio dedicado al arte, el diseño y la formación, donde profesionales mendocinos desarrollan, enseñan y exhiben sus proyectos.

Cursos, talleres, charlas y encuentros forman parte de una agenda orientada a promover el aprendizaje y el intercambio entre integrantes de la comunidad creativa local.