Tini Stoessel se casa y mostró el impresionante anillo: ¡mirá!

Tras meses de especulaciones, Tini Stoessel reveló en un video íntimo el lujoso anillo que recibió. No te pierdas el video en la nota.

Tini Stoessel compartió un vlog que confirmó que habrá boda y mostró el lujoso anillo con el que Rodrigo De Paul le propuso casamiento.

La artista, que después de varios meses de hermetismo abrió las puertas de su vida privada, comenzó la filmación mostrando el anillo y diciendo: "Me caso", lo que confirmó las especulaciones que circulaban desde hacía meses y, por supuesto, generó una ola de reacciones entre sus seguidores y los medios.

El anillo, que cuenta con un diamante de gran tamaño y un diseño sofisticado, fue el centro de atención de la publicación, aunque el vlog también mostró el viaje a París y la primera prueba de vestido de novia, anticipando lo que será una boda que promete ser uno de los eventos del año.