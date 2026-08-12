Moria Casán brilló en la premiere de "Yo, Narciso" con su look más canchero: ¡mirá!

La One, Moria Casán, deslumbró en la premiere con un look re canchero y glamuroso. No te pierdas las fotos en la nota.

En la avant premiere de "Yo, Narciso", la nueva comedia romántica protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro, Moria Casán fue una de las grandes estrellas de la noche.

Moria apostó por una polera negra al cuerpo, la cual combinó con una falda midi ajustada cubierta de strass plateado en todo el talle.

Para completar el conjunto, sumó al conjunto un abrigo de cuero largo y unas botas altas de gamuza al tono, mientras que el broche de oro fue un cinturón negro ancho con una gran hebilla de strass plateado.

Los accesorios tampoco pasaron por desapercibidos, puesto que llevó unos aros geométricos en forma de triángulo y unos lentes de sol con cristales negros en forma de rombo reforzaron el maximalismo de la propuesta.