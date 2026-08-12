Moria Casán y una comedia que incomoda, divierte y hace pensar

Junto a Jorge Marrale, Moria Casán protagoniza Cuestión de género, una obra que cuestiona la hipocresía social. Se presenta de miércoles a domingo en el Metropolitan.

Hay figuras que pueden cambiar de formato, de escenario o de época sin perder el atractivo. Y Moria Casán es una de ellas. En Cuestión de género, la comedia que protagoniza en calle Corrientes, no intenta reinventarse porque, en realidad, en todos estos años nunca dejó de hacerlo.

En esta obra, dirigida por Nelson Valente, La One interpreta a Jade, un personaje ideal para demostrar que, a sus 80 años, continúa siendo una actriz con una enorme presencia escénica. Casi hipnótica, es muy difícil sacarle la mirada cuando está sobre el escenario. La acompaña Jorge Marrale, actor con una gran trayectoria que, cuando interactúa con su compañera, logra generar los mejores momentos del espectáculo. A esta explosiva dupla la completan Paula Kohan y Ariel Pérez De María.

La historia es así: Jade, una exitosa diseñadora recibe el resultado no alentador de un examen médico. Al momento de compartir la negativa noticia con Francisco, su esposo, se sincera y saca a la luz un secreto que guarda desde hace 30 años. La bomba estalla a los pocos minutos de comenzada la función y pone sobre la mesa temas necesarios de debate.

Toma como punto de partida la identidad de género y lo hace para cuestionar todo: los prejuicios, los mandatos sociales, la hipocresía social. Pone el foco sobre esas personas que se muestran abiertas y tolerantes hasta que el tema atraviesa sus propias vidas. El texto encuentra en esa contradicción el motor para una comedia que provoca risas, pero también varios silencios incómodos en la platea. Da la sensación de que más de un espectador comparte, al menos en parte, la mirada conservadora de Francisco.

Moria Casán, Ariel Pérez De María, Paula Kohan y Jorge Marrale en escena. Fiorella Romay La obra expone posturas y deja que cada uno saque sus propias conclusiones. Sin embargo, al finalizar, los artistas rompen la cuarta pared y dialogan con el público sobre la importancia de poner en escena estos temas.