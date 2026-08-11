Tras la confirmación de Tini Stoessel: el tierno gesto de Rodrigo De Paul que se viralizó

La cantante confirmó con un tierno video en Instagram que finalmente se casará y el gesto que tuvo Rodrigo De Paul se viralizó.

Desde hace meses se viene hablando del casamiento entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. Sin embargo, los protagonistas no se habían pronunciado al respecto hasta este martes 11 de agosto.

Días atrás, Susana Giménez reveló que la boda se realizará el próximo 19 de diciembre y ahora fue la propia cantante quien confirmó ya el evento al que asistirán figuras de primer nivel. Stoessel compartió un tierno video y el gesto que tuvo Rodrigo De Paul también se viralizó.

"Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida", escribió Tini Stoessel. Minutos después llegó la reacción de Rodrigo, quien compartió el video en sus historias con un escrito que generó ternura.

El gesto de Rodrigo De Paul tras el video donde Tini Stoessel confirmó el casamiento La reacción de Rodrigo De Paul tras el video de Tini Stoessel. Instagram: @rodridepaul. "Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Te amo", escribió junto a emoticones de corazones rojos y blancos. Al igual que Paulo Dybala y Oriana Sabatini, el lugar elegido para el casamiento sería Exaltación de la Cruz.