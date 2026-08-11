Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul y mostró los preparativos: "Primera prueba"

La cantante evidenció los adelantos en un gran viaje para definir los detalles del vestido que lucirá en su casamiento con el jugador.

La cuenta regresiva comenzó. De cara a su casamiento con Rodrigo De Paul el 19 de diciembre, Tini Stoessel decidió abrir las puertas de su intimidad y compartir el paso a paso de uno de los momentos más esperados: la primera prueba de su vestido de novia. A través de un vlog publicado en sus redes, la artista mostró su viaje a París y dejó ver la emoción detrás de los preparativos.

"Es la primera prueba de vestuario para mi vestido. Estoy súper emocionada porque aparte les quiero contar todo el concepto del casamiento, lo que significa para mí y lo que va a representar ese día", relató Tini al inicio del video. Con cámara en mano y reconociendo entre risas que todavía le falta costumbre para el formato, la cantante registró desde la previa del vuelo hasta su llegada a la capital francesa.

Tini se prepara para su casamiento El registro mostró una faceta relajada y espontánea de la artista. Hubo lugar para bloopers, como un "unboxing" de productos antes de subir al avión que nunca llegó a grabarse y mostró la dinámica con su círculo de confianza. Acompañada por su equipo y amigas, entre ellas Carito y Sofía, Tini detalló sus imprescindibles de viaje, que incluyeron desde té de jengibre y limas de uñas, hasta el uso estratégico de bombillas de plástico para no arruinarse el maquillaje.

El punto álgido del video fue la llegada al atelier parisino. Aunque la cantante anticipaba una reunión inicial para definir texturas, se encontró con un escenario mucho más avanzado. "El corsé y el vestido están todos separados, así que podemos poner la base y luego empezar a construir", le explicaron los encargados del diseño.

Asombrada por ver las piezas armadas, Tini optó por mantener el misterio visual para sus fanáticos, pero no ocultó su impacto frente a la cámara: "Yo pensé que iba a haber solamente telas. No te puedo mostrar nada para que se vea la locura que me está pasando".