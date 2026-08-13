Día Internacional del Zurdo: celebrando la diversidad y la creatividad

Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo, una fecha que busca visibilizar sus dificultades y promover su inclusión.

Cada 13 de agosto se conmemora el Día Internacional del Zurdo, una fecha impulsada a partir de 1976 por la organización británica Left-Handers Club, aunque sus orígenes también se remontan a 1975, cuando el militar estadounidense Dean R. Campbell fundó Lefthanders International, Inc.

El objetivo de esta jornada es visibilizar las dificultades que enfrentan quienes escriben, trabajan y se desenvuelven con la mano izquierda, y promover su inclusión en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Se estima que los zurdos representan entre el 10% y el 12% de la población mundial, lo que equivale a más de 790 millones de personas.

Los desafios de ser zurdo A lo largo de la historia, los zurdos fueron objeto de mitos, prejuicios y discriminación. En muchos países de América Latina y Europa, hasta hace pocas décadas, se obligaba a los niños zurdos a escribir con la mano derecha, asociando la zurdera con factores negativos. Especialistas en neurodiversidad advierten que estas prácticas dejaron huellas emocionales y sociales en generaciones pasadas, y subrayan la importancia de erradicar esos estigmas.

El Día Internacional del Zurdo también sirve para difundir los avances científicos sobre el hemisferio cerebral derecho, que juega un papel dominante en la lateralidad izquierda y está vinculado a habilidades creativas, espaciales y de análisis global. Diversos estudios indican que la zurdera responde a particularidades genéticas y cerebrales, y que existe un gen relacionado con esta condición que también favorece aptitudes para el lenguaje.

La fecha fue impulsada desde 1976 por la organización británica Left-Handers Club, y busca concientizar sobre las adversidades a las que se enfrentan las personas zurdas en un mundo diseñado para diestros. Pese a los avances en aceptación, la mayoría de los dispositivos, instrumentos y reglamentos siguen diseñados para diestros, lo que obliga a los zurdos a enfrentar desafíos cotidianos desde la infancia, como la falta de tijeras, escritorios o herramientas adaptadas, y a desarrollar soluciones creativas para desenvolverse en un entorno que no prioriza su comodidad.