Stephanie Demner sorprendió con un look de fantasía: ¡mirá las fotos!

Encontrá todos los detalles y fotos del outfit de Stephanie Demner para la cápsula de joyería de Swarovski junto a Ariana Grande.

Stephanie Demner estuvo como invitada a la presentación de la cápsula de joyería de Swarovski junto a Ariana Grande. Allí, la influencer construyó un look que supo estar acorde con ese mundo mágico sin perder su impronta personal.

Lució un vestido de encaje celeste, diseñado por Dress & Cats, que fue el corazón del estilismo. Confeccionado a partir de textiles vintage, la pieza llevaba un fuerte componente artesanal que se traducía en capas y volumen. Su diseño era corto adelante y largo atrás, lo que generó una silueta dinámica.

El corset incorporado contaba con un escote de corpiño triangular, que le dio un toque de sensualidad y creó una tensión interesante con la delicadeza del encaje. Fue justamente ese contraste entre lo romántico y lo sexy uno de los puntos más logrados del conjunto.

Sin embargo, los complementos no se quedaron atrás. Stephanie llevo además una chaqueta bomber en bordó y unas botas bucaneras de gamuza brillante en el mismo tono que introdujeron un lenguaje más cercano al streetwear.

Las joyas eran parte de la cápsula de Ariana Grande para Swarovski, y consistieron en cadenas finas, cristales en tonos suaves y dijes que remitían a libélulas, combinando a la perfección con el vestido.