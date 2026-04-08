Meryl Streep hundió a Melania Trump por un gesto polémico y destrozó su look más cuestionado
La ganadora del Oscar analizó el mensaje "poderoso" y cruel detrás de la chaqueta que Melania usó en Texas.
En una charla sin filtros para la revista Vogue, la legendaria Meryl Streep rompió el silencio y puso en la mira a Melania Trump con un fuerte descargo que ya es tendencia global. La actriz, que se prepara para el estreno de El Diablo Viste a la Moda 2, no tuvo piedad al recordar uno de los mayores escándalos de estilo de la Primera Dama.
El foco estuvo puesto en aquella polémica chaqueta verde que utilizó Trump para visitar a niños migrantes. Entre la ética y la estética, Streep desmenuzó un gesto que todavía genera escozor en la opinión pública.
La chaqueta de la discordia fue un mensaje oscuro para Meryl Streep
Todo se remonta a junio de 2018, cuando Melania Trump aterrizó en McAllen, Texas, para visitar un centro de detención de menores. Sin embargo, lo que debía ser un acto oficial terminó en un escándalo sin precedentes por su vestimenta.
La prenda llevaba escrita una frase letal: “Realmente no me importa, ¿y a ti?”. Para Meryl Streep, este fue el mensaje más contundente de la gestión Trump. “Creo que el mensaje más poderoso que envió nuestra Primera Dama fue en el abrigo... cuando iba a ver a niños migrantes que estaban encarcelados”, disparó la actriz con una ironía filosa que recordó a su icónica Miranda Priestly.
Aunque en su momento el equipo de Melania intentó bajarle el tono al conflicto, fue la propia Primera Dama quien reconoció el bombazo comunicativo. Ante las cámaras de ABC, Melania había confesado: “Obviamente no me puse la chaqueta por los niños... Fue para la gente y para los medios de izquierda que me critican. Quiero demostrarles que no me importa”.
Streep, en diálogo con Greta Gerwig, aprovechó el episodio para denunciar las expectativas políticas que recaen sobre la imagen femenina. “Me sorprende cómo las mujeres en el poder tienen que ir con los brazos desnudos en la televisión mientras los hombres van cubiertos con traje”, sentenció la actriz de 76 años.