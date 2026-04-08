Los looks de Meryl Streep y Anna Wintour para Vogue: el análisis

Meryl Streep y Anna Wintour se unieron en una tapa de Vogue que hizo historia en el mundo de la moda. Conocé todos los detalles de la colaboración en la nota.

Meryl Streep y Anna Wintour protagonizaron la tapa de Vogue previo al estreno de “El Diablo se viste a la Moda 2” , en la edición de mayo de la revista como parte de la gira de prensa del film.

A semanas del esperado regreso de Miranda Priestley, el personaje que marcó a toda una generación, Meryl Streep volvió a meterse en ese universo, esta vez acompañada por la figura que inspiró parte de su construcción: Anna Wintour, la directora en jefe de Vogue Estados Unidos desde 1988 hasta 2025, quien rompió su regla de no participar en la portada.

Meryl Streep y Anna Wintour en Vogue (2) Meryl Streep y Anna Wintour en Vogue. @annieleibovitz para Vogue Ambas vistieron de Prada para la sesión, en referencia al título en inglés de la película: "The Devil Wears Prada"; Meryl lució un conjunto de sastrería azul navy con camisa blanca abotonada, stilettos negros y anteojos de sol, mientras que Anna apostó por un vestido rojo de mangas largas con falda plisada y detalles en negro cayendo desde los hombros. Lo combinó con sandalias animal print, un collar con piedras violetas y sus clásicos anteojos.

“Viendo doble”, fue el título que acompañó la tapa, una frase que sintetizó el concepto de toda la producción. De hecho, la similitud entre ambas figuras, desde lo estético hasta lo simbólico, quedó plasmada en cada imagen. En otra de las fotos, la dupla se mostró más relajada, posando en el asiento trasero de un auto. Allí, Meryl Streep llevó un conjunto camel de Prada con zapatos marrones y anteojos Dolce & Gabbana, mientras que Anna Wintour eligió un vestido camisero blanco con trench floral de Chanel y botas negras.

Meryl Streep y Anna Wintour en Vogue (1) Más allá de lo visual, también hubo espacio para la reflexión: “Lo que me gustó de la primera película es que mostró al mundo la magnitud del negocio de la moda”, dijo Anna Wintour. “Es una verdadera fuerza económica a nivel mundial, y la primera película lo reconoció”.